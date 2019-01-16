مصادر: مقتل قيادي بـ”قوة حماية طرابلس” متأثراً بإصابته في الإشتباكات

أكدت مصادر محلية مطلعة أن القيادي أيمن الزروق “البكستا” قد قتل خلال اشتباكات جنوب طرابلس والتي تشهدها العاصمة منذ الصباح الباكر.

وقالت المصادر أن القيادي “أيمن البكستا” تعرض لإصابة خطيرة بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر ونقل على إثرها إلى مصحة المختار لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

وتدور اشتباكات مسلحة في منطقة قصر بن غشير ومناطق متفرقة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات اللواء السابع مشاة وقوات تابعة لوزارة الداخلية “قوة حماية طرابلس” منذ صباح اليوم.

ونقلت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني إحصائية أولية للإشتباكات والتي خلفت مقتل شخص واحد وإصابة 19 آخرين.

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