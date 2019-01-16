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السراج : ندعم باشاآغا لقيامه بخطوات إيجابية فى عمله

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج دعمه لوزير الداخلية بحكومته فتحي باشاآغا .

وقال السراج فى لقاء بثته قناة ” تي آر تي ” التركية مساء الأربعاء أن مرد دعمه لوزير الداخلية فتحي باشاآغا هو قيامه بخطوات إيجابية في عمله .

وفى وقت سابق من اليوم الأربعاء أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بياناً أكدت فيه بأن منطقة طرابلس وخاصة قصر بن غشير تشهد منذ يوم الأمس الثلاثاء تدهوراً في الأوضاع الأمنية وتردياً في الأوضاع الإنسانية نجم عنه إيقاف الدراسة وترويع المدنيين .

وأدانت الوزارة حدوث اشتباكات مسلحة وتحشيد من قبل مجموعات مسلحة وصفتها بغير المنضبطة – دون تسميتها – في محاولة جديدة قالت أنها تهدف افرض أجندة هذه المجموعات على الدولة في الوقت الذي بدأت فيه الأمور داخل العاصمة طرابلس تتجه نحو الاستقرار.

وأعربت الوزارة فى بيان ممهور بختم الوزير فتحي باشاآغا وتلقت المرصد نسخة عنه ظهر اليوم الأربعاء ، عن قلقها البالغ تجاه هـذه الخروقات الأمنية مستغربة حدوثها في هـذا الوقت خاصة بعد مباشرتها بالتنسيق مع وزارة المواصلات في إستلام منفذ مطار طرابلس العالمي من الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة .

وأكدت الداخلية أن التسليم تم بالفعل قبل يومين بتاريخ 14 يناير إلى مديرية أمن منفذ مطارطرابلس العالمي بحضور مدير عام المطار ونائبه ورؤساء الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ.

وأضافت : ” هذا وقد تم بموجب محضرالتسليم والإستلام تكليف مديرية أمن المنفذ والأجهزة الأمنية التابعة لها بالقيام بمهامها في حماية وحراسة كامل مرافق المطار ، وتكليف القوة التابعة للغرفة الأمنية المشتركة ترهونة بتأمين وحماية محيطه الخارجي ويشمل السياج وأبراج المراقبة بشكل مؤقت لحين تكليف قوة عسكرية نظامية تابعة للمنطقة العسكرية طرابلس وفق الخطة المعتمدة من المجلس الرئاسي ” .

وحذرت الوزارة من مغبة أي محاولة لفرض ما وصفتها بسياسة الأمر الواقع على محيط مطار طرابلس العالمي ، معتبرة ذلك أمراً مرفوضاً كون المطار مرفقاً حيويا وسيادياً لا يجوز إخضاعه وتبعيته لأي قوة جهوية أوميليشياوية مهما كانت ، متعهدة بإتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مؤسسات الدولة لفرض السيطرة على المطار ومرافقه ومحيطه .

وفى ختام بيان الوزارة ، طالب باشاآغا بتوقف الاشتباكات والتحشيد ، مؤكداً بأنه سيحيل تقريراً عما حدث وماسيحدث من خروقات إلى المجلس الرئاسي ليتحمل المسئولين عنها تبعات أفعالهم أمام العدالة والشعب الليبي والمجتمع الدولي ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

المرصد – متابعات 

بيان وزارة الداخلية حول إشتباكات طرابلس

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ريت الدعم ،افضل وزير الداخليه،،مصلح الاطارات ،وين الخبرات الدخليه يخدمو تحت مصلح الاطارات،،هذا يفهم انواع الاطارات لاحول ولا قوه الا بالله

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    • لا يا رمضان عيب عليك الراجل كان طيار فائق في السلاح الجوي الليبي ثم اصبح مدرب طيارين في قاعدة مصراته الجويه. كان يترأس كتيبه في فتره قصيره وبعدها أصبح نائب عن مصراته في طبرق وعضو في هيئة الحوار بالصخيرات ولأن وزير الداخلية. ممكن يميل للإخوان لكنه وطني وخدوم وشجاع وكلامه متزن

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