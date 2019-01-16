"خارطة طريق" ليبية لإنهاء المرحلة الانتقالية

وتتضمن مبادرة أعضاء مجلس النواب الليبي خارطة طريق، لإنهاء المرحلة الانتقالية، والتأسيس لمرحلة مقبلة تقوم على الاستقرار؛ بحسب صحيفة “الوسط”.

وأوضحت المصادر البرلمانية الليبية أن هذه المبادرة تتضمن جدولًا زمنًّيا محددًا يتضمن المسارات كافة، وأهمها المسار الدستوري، والانتخابات التشريعية والرئاسية، وإدارة المرحلة الانتقالية الحالية، وتوحيد المناصب السيادية.

وتشدد المبادرة الليبية على أن يقوم مجلس النواب بدعوة كافة المؤسسات والأطراف السياسية للتعاطي الإيجابي معها، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، كحل ليبي ـ ليبي خالص، على أن يدعو مجلس النواب إلى التئام المجلس الرئاسي لإدارة المرحلة الانتقالية في ظروف أفضل وتهيئة المناخ للاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية.

واشترطت المبادرة الليبية أن يشكل المجلس الرئاسي حكومة وحدة وطنية موسعة، تشترك فيها القوى السياسية كافة، ويقدمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة.