السراج: أبواب الرئاسي مفتوحة لكل من يريد العودة للمجلس

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن أبواب المجلس الرئاسي مفتوحة لكل من يريد العودة إليه.

وأفاد السراج في مقابلة مع قناة تي أر تي التركية بث اليوم أنه التقى أكثر من مرة قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بهدف توحيد المؤسسة العسكرية؛ ولكن الخلاف كان على من يقودها، مشيرا إلى أن حفتر يطالب بأن يكون القائد العام والقائد الأعلى وهو ما يتنافى مع الهيكليات المتعارف عليها في المؤسسات العسكرية، بأن تكون قيادة الجيش للسلطة المدنية.

وأوضح السراج أن الرئاسي حريص على دعم مفوضية الانتخابات، معبرا عن أمله في ألا يذهب الدعم في أي مشروع قد يكون عرضة للطعن القانوني.

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