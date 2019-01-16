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السراج: أبواب الرئاسي مفتوحة لكل من يريد العودة للمجلس

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار
قناة ليبيا الاحرار
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاحرار

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إن أبواب المجلس الرئاسي مفتوحة لكل من يريد العودة إليه.

وأفاد السراج في مقابلة مع قناة تي أر تي التركية بث اليوم أنه التقى أكثر من مرة قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بهدف توحيد المؤسسة العسكرية؛ ولكن الخلاف كان على من يقودها، مشيرا إلى أن حفتر يطالب بأن يكون القائد العام والقائد الأعلى وهو ما يتنافى مع الهيكليات المتعارف عليها في المؤسسات العسكرية، بأن تكون قيادة الجيش للسلطة المدنية.

وأوضح السراج أن الرئاسي حريص على دعم مفوضية الانتخابات، معبرا عن أمله في ألا يذهب الدعم في أي مشروع قد يكون عرضة للطعن القانوني.

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قناة ليبيا الاحرار

قناة ليبيا الاحرار

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  • انتهت شرعيتكم يا مرتزقه من الاول واحنا مش معترفين بيكم يا تيوس يا فاسدين يا عملاء و خاصة انت يا ذيوث يا مجهول. الاصل. يا حثاله و الله ماكم انتريس دوله كمشة صياع فشلوا في حياتهم لم يبنوا اي شئ يل نهبوا اموالنا انت كذاب و اصلك مجهول. تحري علي خراب عشك

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