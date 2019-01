«المسماري» عن اشتباكات طرابلس: تؤثر على حياة المدنيين والخدمات المقدمة للأهالي

المتوسط:

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش الليبي العميد، أحمد المسماري، عن أنَّ القوات تتحرك لمحاصرة الإرهابيين غرب مدينة سبها، في عملية عسكرية جديدة أعلنت عنها القيادة العامة للجيش الليبي، لتطهير الجنوب من «داعش» الإرهابي.

وبشأن الاشتباكات الدائرة حاليًا في طرابلس، قال المسماري، إنَّ اندلاع الاشتباكات المسلحة في طرابلس مسألة خطيرة للغاية، وتؤثر على حياة المدنيين والخدمات التي تصل للأهالي.

وتصاعدت حدة الاشتباكات وإطلاق النيران بكثافة ودوي انفجارات في منطقة قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس.

