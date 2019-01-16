وفد من حكومة الوفاق ومجلس الدولة يزور مدينتي أوباري وغات

بحث وفد من حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة مع عمداء بلديات وادي الأجال، إضافة إلى نشطاء بالمنطقة؛ بحثوا المشاكل والعراقيل التي تعانيها البلديات.

وكان الوفد قد اجتمع فور وصوله إلى مطار حقل الشرارة الثلاثاء؛ بعدد من حكماء ووجهاء مدينة أوباري إلى جانب شباب حراك غضب فزان، ناقشوا خلاله ما طرح في اجتماعات سابقة، مؤكدين على المطالب العشرة للأهالي، والتي قدمها الحراك ومراجعة ما أنجز منها.

هذا وتشمل الزيارة التي يقوم بها الوفد الرسمي مدينتي أوباري وغات بهدف الوقوف على مستوى الخدمات واحتياجات المواطنين فيها.

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