أوقاف المؤقتة تدعو خطباء المساجد لتوحيد خطب الجمعة لمؤازرة الجيش

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه مدير إدارة شؤون المساجد بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة الشيخ حمد عيسى يودويره تعميمًا لمديري مكاتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمناطق التابعة للحكومة المؤقتة ورؤساء اقسام شؤون المساجد بالمناطق بشأن تناول مساندة قوات الجيش في خطبة الجمعة القادمة والجمع التي تليها .

وجاء في التعميم أنه من باب جهاد السنان ومساندة قوات الجيش المتجهة نحو الجنوب من أجل تحريره من عصابات الإجرام وقطاع الطرق وباقي شراذم الخوارج فإننا نطلب من خطباء المساجد في الجمعة القادمة والجمع التي تليها أن يشدوا من أزر هؤلاء الرجال بالكلمة الطيبة والبيان الواضح والدعاء لهم بالتوفيق والنصر والسداد.

وتابعت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية ما صدر عن القيادة العامة للجيش بشأن عمليات تطهير الجنوب وإن الهيئة لتسأل الله عز وجل أن يُمكّن للجيش وأن ينصره نصرا مؤزرا في هذه العملية التي هي من الجهاد في سبيل الله، وتذكِّر بأهمية إخلاص العمل لله وحده لا شريك له، فلا يكون قتالاً لحميّة ولا عصبية ولا جهوية.

والهيئة في هذا الحدث العظيم تذكر الجنود والضباط والمقاتلين بتقوى الله وأن يتوكلوا عليه ويعتصموا به، ويستعينوا به على عدوهم، فإنهم على ثغر عظيم

وقدمت الهيئة النصح لأهل الجنوب الليبي أن يكونوا عونا وسندا لقواتهم المسلحة في جهادهم، وأن يبلغوا عن ما من شأنه أن يدفع الضرر ويجلب النفع في هذه العملية وتحثّهم أن يلتزموا بما ورد في بيان القيادة العامة من تعليمات وتوجيهات، حتى تتم هذه العملية على أكمل وجه، وتُحقّق ثمارها وأهدافها في حماية العباد وتأمين البلاد، والمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي، وتأمين المقدرات والشركات القائمة عليها محلية كانت أم أجنبية، وإيصال الخدمات الضرورية، وفتح الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها، وغير ذلك مما هو في صالح المسلمين.

وتوجّه الهيئة وسائل الإعلام والمدونين وغيرهم، إلى عدم نشر أخبار القوات المسلحة التي قد يستفيد منها العدو.

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