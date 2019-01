المتوسط:

بدأت الوفود المشاركة في الاجتماع التحضيري لملتقي القبائل والمدن الليبية في الوصول اليوم، إلى مدينة بني وليد.

ويُناقش الاجتماع، تحديد مكان وزمان ملتقي القبائل والمدن الليبية الذي دعا إليه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة منذ فترة.

وكانت لجنة التواصل بالقبائل والمدن والمكونات الليبية، قد دعت الى عقد هذا الاجتماع تحضيرًا للقاء العام الذي سيجمع أعيان القبائل والمدن والمكونات الاجتماعية من كافة أنحاء البلاد، لبحث توحيد رؤية القبائل تجاه التطورات السياسية في البلاد، خاصة بعد تغيير البعثة لمسار الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء على الدستور.

The post «توحيد رؤية القبائل تجاه التطورات السياسية».. عنوان الاجتماع التحضيري لملتقي القبائل ببني وليد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية