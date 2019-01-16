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«توحيد رؤية القبائل تجاه التطورات السياسية».. عنوان الاجتماع التحضيري لملتقي القبائل ببني وليد

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

بدأت الوفود المشاركة في الاجتماع التحضيري لملتقي القبائل والمدن الليبية في الوصول اليوم، إلى مدينة بني وليد.

ويُناقش الاجتماع، تحديد مكان وزمان ملتقي القبائل والمدن الليبية الذي دعا إليه المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة منذ فترة.

وكانت لجنة التواصل بالقبائل والمدن والمكونات الليبية، قد دعت الى عقد هذا الاجتماع تحضيرًا للقاء العام الذي سيجمع أعيان القبائل والمدن والمكونات الاجتماعية من كافة أنحاء البلاد، لبحث توحيد رؤية القبائل تجاه التطورات السياسية في البلاد، خاصة بعد تغيير البعثة لمسار الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاء على الدستور.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • في بني وليد.. معقل اللجان الثوريه والجماهريه الباليه…عندما نسمع ان اجتماع القبائل ويحدث في بني وليد. نجزم بان الاجنده هي الزعيم الصائم النافق المتخوزق سيكون ديدن هؤلاء الجهله مع حفظ الاحترام للقله التي تعد علي اليد الواحده.كفاكم هرطقه وتشدق بالهراء ،فلم تكن يوما هذه القبائل الا محضر سو وهلاك ل ليبيا ولم تقف يوما مع طموحات الشباب والشعب وانما داهنت الخائن القذافي 40 عام مقابل المال و وجاهه كاذبه.

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