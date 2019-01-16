زرموح يكشف سبب تجدد إشتباكات جنوب طرابلس

كشف رئيس لجنة متابعة تنفيذ التريبات الأمنية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، رمضان زرموح عن السبب وراء تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة.

وأكد زرموح في تصريحات إعلامية أن السبب وراء تجدد الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس يأتي على خلفية محاولة أحد الأطراف السيطرة على مطار طرابلس الدولي.

وتدور اشتباكات مسلحة في منطقة قصر بن غشير ومناطق متفرقة جنوب العاصمة طرابلس بين قوات اللواء السابع مشاة وقوات تابعة لوزارة الداخلية “قوة حماية طرابلس” منذ صباح اليوم.

ونقلت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني إحصائية أولية للإشتباكات والتي خلفت مقتل خمسة اشخاص وإصابة 20 آخرين.

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