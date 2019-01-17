سيف الاسلام القذافي يعلق على تجدد الأشتباكات في طرابلس ويوجه دعوة عاجلة

أدان سيف الاسلام القذافي تجدد الاشتباكات المسلحة والتي تشهدها مناطق جنوب العاصمة طرابلس، مجدداً دعوته لضرورة التعجيل بإجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية ولإنهاء الفوضى في البلاد, وفقاً لما نقله موقع العربية.نت.

وصرح محمد القيلوشي، مساعد سيف الإسلام وعضو فريقه السياسي، لـ”العربية.نت”، قائلاً “سيف الإسلام يطالب بضرورة التعجيل في موعد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفتح المجال أمام الشعب الليبي لكي يختار حكومة وقيادة قادرة على توحيد المؤسسات وإنهاء حالة الفوضى ووقف العنف والاقتتال”.

وأضاف القيلوشي مستحضراً تصريحا للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال فيه “إن الليبيين أمام خيارين إمّا عملية سياسية أو حرب عسكرية جديدة”، موضحا أن إعلان المبعوث الأممي مؤخرا عن تأجيل موعد الانتخابات، سيضع ليبيا أمام الخيار الثاني، عقب تجدد الاشتباكات المسلحة جنوب العاصمة طرابلس”.

ووفقا للقناة يترقب سيف الإسلام القذافي, المتواري عن الانظار منذ إطلاق سراحه من مسجنه بالزنتان في يونيو 2017، تحديد موعد رسمي لإجراء الانتخابات وترتيب الأوضاع الأمنية الداخلية، للظهور للعلن، بينما يعمل فريقه السياسي هذه الفترة بشكل كبير على مشروعه الانتخابي.

وبالأمس أندلعت اشتباكات في مناطق جنوب طرابلس بين قوة حماية طرابلس واللواء السابع بترهونة، أدت إلى سقوط 6 قتلى و38 جريحا، وفقدان شخص واحد؛ نتيجة تجدد الاشتباكات.

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