إيقاف الدراسة في بلدية قصر بن غشير مع تجدد الاشتباكات المسلحة

قال مصدر مطلع من المجلس البلدي قصر بن غشير، الخميس، إن

الاشتباكات بجنوب طرابلس “تجددت” بعد توقفها مساء الأربعاء، وأن البلدي أصدر

تعليماته بإيقاف الدراسة، وكل المؤسسات بالمدينة؛ حرصا على سلامة السكان.

وأضاف المصدر في تصريح للرائد، أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط

قتلى وجرحى بين المدنيين، وألحقت أضرارا مادية بالمباني والمنازل، ما أجبر عددا من

المواطنين للنزوح من بيوتهم.

وأكد المصدر أن الاشتباكات متقطعة “حاليا” في منطقة

القصر بعد نشوبها أمس في طريق المطار.

يشار إلى أن حصيلة الاشتباكات المسلحة أمس الأربعاء بلغت

6 قتلى و38 جريحا.

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