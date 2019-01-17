قوات “قوة حماية طرابلس” تسيطر على هذه المناطق وإنسحاب لـ”اللواء السابع”.. اخر التطورات العسكرية

قالت مصادر محلية مطلعة أن منطقة رخاء والمرازيق أصبحت بالكامل تحت سيطرة قوات “قوة حماية طرابلس” عقب إنسحاب اللواء السابع إلى سوق السبت.

وقالت المصادر أن قوة الردع هاجمت منطقة بئر التوتة وقامت بالسيطرة عليها لتتوغل إلى مزارع قصر بن غشير وتسيطر على مناطق المنارة والمرازيق كما قامت بالسيطرة على منطقة رخاء والمرازيق بالكامل وإنسحاب قوات اللواء السابع إلى أبو عليم وسوق السبت .

من جهة اخرى, قالت ذات المصادر أن إشتباكات محور المطار شهدت توغل لقوات تابعة للقيادي غنيوة الككلي على محيط مطار طرابلس وتم السيطرة عليه بالكامل لتقوم بالزحف إلى الطويشة وتسيطر عليها بالكامل وسط تراجع اللواء السابع إلى فندق الشريف.

وذكرات المصادر أن محور اسبيعة لا زالت قوات اللواء السابع تقاوم قوات الضاوي المدعومة من قبل الجويلي ولا وجود لأي تقدم لقوات الضاوي حتى الآن.

وقالت المصادر أن قوات اللواء السابع تقوم بخط دفاع قوي في السائح وسوق الخميس.

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