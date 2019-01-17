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«قبائل الزنتان» تُعلن دعمها للعملية العسكرية في الجنوب

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

المتوسط:

أصدر مكتب المنسق الاجتماعي للقيادة العامة بالزنتان والرجبان والرحيبات و حراك أبناء الزنتان والمجلس الأعلى لقبائل وتجمع أبناء الزنتان، بيانًا، صباح اليوم الخميس، أيدوا فيه العمليات العسكرية التي أطلقها الجيش الليبي  لتحرير منطقة الجنوب.

جديرٌ بالذكر، أنَّ القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت منذ عدة أيام عن إطلاق عملية عسكرية موسعة لتطهير الجنوب من العصابات الإجرامية والإرهابية المسلحة التي تنتهك أرضه وأمنه.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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