سفيرة فرنسا تلتقي رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

التقت سفيرة فرنسا لدي ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلينمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله. وبينت السفارة الفرنسية في تغريدة لها بموقع “تويتر” انه جرى خلال اللقاء بحث”أهمية الحفاظ على استمرار تدفقات النفط في ليبيا”. وعادت اليوم الخميس، الموانئ النفطية بالمنطقة الشرقية، الحريقة والزويتينة والسدة للعمل بعد توقفها اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية. وكانت السلطات الملاحية في ليبيا أعلنت إغلاق كامل الموانئ الليبية النفطية والتجارية يوم الثلاثاء، نتيجة لسؤ الأحوال الجوية التي سيطرت على كامل الساحل الليبي.

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