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صور | قوة حماية طرابلس تقول بأنها سيطرت على المطار العالمي وقصر بن غشير

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت ” قوة حماية طرابلس ” عن الموقف الأمني فى جنوب طرابلس وقالت بأنها صـدت هجـوم  ماوصفتها بُ “المجموعات المسلحة” على العاصمة طرابلس منذ صبـاح الأمس .

وعبر مكتبها الإعلامي ، قالت القوة فى بيان مقتضب أصدرته مساء الخميس أنها قامت بعملية عسكرية واسعة في المناطق الحدودية لجنوب العاصمة ، وأضافت : ”

كبدنا العدو خسائر فادحة في جميع محاور القتال ، وكانت نتائجها السيطرة على كامل منطقة قصر بن غشير وضواحيهاهذا فيما لاذت مليشيات ما يسمى اللواء السابع بالفرار إلى ما بعد منطقة إسبيعة ”  .

ونشرت القوة صوراً قالت بأنها لسيطرتها على مطار طرابلس العالمي الذي إستلمه باشاغا من الغرفة الامنية ترهونة وكذلك محيط مصحة العافية جنوباً إضافة لمناطق فى بلدية قصر بن غشير القريبة من المطار ومحيطه .

وختمت قوة حماية طرابلس بيانها بالتأكيد على إستمرار عمليتها العسكرية بجميع المحاور متوعدة بالقضاء نهائياً على هذه المجموعات ( اللواء السابع ) على أن يتم تسليم هذه المناطق بعد تأمينها لمديريات الأمن بالمنطقة.

المرصد –

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • الي قوة حماية طرابلس الخاصة والي قوة الردع الخاصة والي قوة الصاعقة الخاصة والي قوة الشهداء الخاصة ،،، وهلما جرا ،،،،
    بالله عليكم وين الناس ،،،، !!! إنشاء الله قاعدين حيين في طرابلس ،،، قبل تلقاء ناس معدية في الشارع واحد ببضع وواحد ماشي بيصلح سيارته يدورله فقطع غيار ،،. وواحد ماشي بخصر ،،، وواحد ماشي بيزور صاحبه ،،،وواحد ماشي لمزرعته ،،،، وواحد ماشي بصغاره وعياله ،،،وواحد ماشي مع صحابه فاتح موسيقى وشباب مروحين من المدرسة ،
    توا كلها العاصمة ولت سيارات عسكرية وشرطة و بدالي عسكرية واباتيل واقفين استعداد في كل مكان ،،،، هههههه بالله أطلقوا الحمام والطيور خلي يتغير أتجاه الريح وإلا تشرق الشمس من جديد, جو امبكبكة باللحم والفلفل وخبزة التنور المقرمشة اللذيذة ، هي تصبحوا على خير لغدوة وجمعة مباركة مقدما

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    • هههههههههه يعن جد دماغك
      تي شكلك ليبي واضح بجديات
      وتلقا واحد يسطرب في الشارع واحد في الجامع وواحد ماشي بيشري تن وواحد ماشي بيشري جبنة وواحد هههههههههه مكسد

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