نواب وأعضاء عن المجلس الأعلى للدولة يُشاركون “بِالندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية” بالمغرب

شارك وفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس “فوزي العقاب”، رفقة أعضاء المجلس “إبراهيم أبو شعالة” و “حامد الحته” و”هناء العرفي” و “عبدالله الكبير”، اليوم الخميس، بفعاليات (الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية).

وذلك بمقر المستشارين بالمملكة المغربية التي تستمر حتى يوم الجمعة.

وتأتي هذه الندوة في إطار برنامج عمل رابطة مجالس الشيوخ والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المتضمن لموضوعات متعددة منها جهود بناء السلام وحل النزاع والأزمات السياسية والعدالة الانتقالية في أفريقيا والعالم العربي.

وتم خلال هذه الندوة عرض التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات، قبل أن تنخرط في برامج مصالحات وطنية أعادت لها الأمن والاستقرار والسلام.

