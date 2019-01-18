كفاءات ليبية متميزة في مركز بنغازي الطبي

أجرى قسم القسطرة بمركز بنغازي الطبي، حالتين قسطرة تشخيصية وثلات حالات تركيب دعامة، على أحد الحالات التي كانت تعاني من جلطة بالقلب.

وأوضح استشاري أمراض القلب والشريين الدكتور عوض افتيته ، أن الجهاز الذي يملكه المركز يعتبر من أحدث الأجهزة الموجودة بالعالم، بشهادة الأطباء الزائرين لمركز بنغازي الطبي.

وأشار افتيته في حديث للمكتب الإعلامي للمركز، أن طاقم القسطرة يضم ثلات عناصر تمريض للعمليات متخصصين، وهم عناصر تم تدريبهم هنا بالمركز، بخبرات تضاهي الخبرات الأجنبية التي زارته قبل فترة.

وأضاف في حديثه، أن غرفة الأنعاش تضم 4 مساعدي تمريض ،مشيرا أن الغرفة تعمل بشكل يومي وكل طبيب أو استشاري لديه قائمة بحالات القسطرة ومعه طاقم كامل من اخصائيين وأطباء مقيمين لاستقبال المرضى والكشف على ملفاتهم وتحاليلهم وهم متواجدين بشكل يومي بالمركز.

وأكد استشاري أمراض القلب والشريين، أن قسم القسطرة يستقبل يوميا 5 حالات مابين قسطرة تشخيصية وتركيب دعامات وتركيب منظم نبضات القلب.

وأوضح أن المركز قام بتوفير أكثر من 400 دعامة دوائية “الدعامة الذكية” وهي معروفة لكونها أفضل أنواع الدعامات بالعالم، إضافة إلى توفير 40 جهاز منظم نبضات القلب “الأحادي والثنائي”، والأجهزة التي تعمل حاليا بالمركز 2 أجهزة القسطرة.

وذكر الاستشاري أن عناصر التمريض الليبي المعتمد عليه بوحدة لقسطرة وهم لكونهم يمكلون الخبرة والكفاءة، هُم، منى إبراهيم وإبراهيم برق وحليمة العبار.

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