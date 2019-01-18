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مقتل قيادي باللواء السابع في اشتباكات طرابلس

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصادر محلية مقتل قيادي في اللواء السابع يدعى «موسى القن» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وقال المصدر فجر الجمعة إن «قائد محور سيدي السائح في اللواء السابع موسى القن قتل في منطقة قصر بن غشير أمس الخميس».

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الخميس «سقوط 10 قتلى و41 جريحًا» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وقالت «قوة حماية طرابلس»  إنها تمكنت من «السيطرة على كامل منطقة قصر بن غشير وضواحيها».

يذكر أن عضو غرفة عمليات اللواء السابع، مُصعب زقلوط، قال إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات الخميس في جنوب العاصمة طرابلس.

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • كتر الحديث عن قيادي في اللواء (س )أو الواء (ص )؟
    ولكن في المفهوم العسكري أن القيادي هو من يتولى منصب في اللواء وهذا المصب يختلف من رتبة إلى أخري وحسب الاقدمية .

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  • يا سبحان الله المجلس الريئاسى و مجلس البرلمان كانأنهم من خارج ليبيا الحروب و الاشتبكات و السطو السلح و التلاعب بالاسعار و المتاجره بقوت الشعب لايهمهم الله مانهم يندون فى بض الاحيان

    ماانهم ينديدون فى بعض الاحيان اهؤلا ليس ليبيين ام ماذا

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