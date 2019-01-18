مقتل قيادي باللواء السابع في اشتباكات طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصادر محلية مقتل قيادي في اللواء السابع يدعى «موسى القن» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وقال المصدر فجر الجمعة إن «قائد محور سيدي السائح في اللواء السابع موسى القن قتل في منطقة قصر بن غشير أمس الخميس».

وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الخميس «سقوط 10 قتلى و41 جريحًا» جراء الاشتباكات الدائرة جنوب طرابلس.

وقالت «قوة حماية طرابلس» إنها تمكنت من «السيطرة على كامل منطقة قصر بن غشير وضواحيها».

يذكر أن عضو غرفة عمليات اللواء السابع، مُصعب زقلوط، قال إنهم ملتزمون بوقف إطلاق النار والهدنة، وذلك بعد تجدد الاشتباكات الخميس في جنوب العاصمة طرابلس.

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