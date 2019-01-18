= السراج يستعرض مع الكبير نتائج برنامج الإصلاح الإقتصادي؟

ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

اللقاء إستعرض بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي عددٍ مِن الموضوعات الهامة على رأسها سُبُل تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتطوير المرافق الخدمية وبالأخص تفعيل المشروعات الخدمية بمدن الجنوب والبرنامج الوطني للجامعات.

وناقش المجتمعون آلية العناية بقطاع الصحة ودعم توطين العلاج بالداخل وإعادة تفعيل دور التسجيل العقاري والتخطيط العمراني وتطويره.

وتطرق اللقاء لعملية سير مشروع تدقيق قاعدة البيانات الوطنية وتكثيف الجهود لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني والتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لتعجيل تشغيل حقل الشرارة وانتظام إنتاج النفط الذي يُعتبر المصدر الأساسي للدخل الوطني.