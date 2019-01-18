المصرف المركزي وجهاز التنمية يخصصان 60 مليونًا لصيانة طارئة لجامعة بنغازي

وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على عدد من المشاريع بتكلفة 60 مليونًا تخص الصيانات الطارئة بجامعة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إنه «من المقرر أن يباشر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خلال زيارته مدينة بنغازي الأسابيع المقبلة الشروع في التعاقد على تنفيذها».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.

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