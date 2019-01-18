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المصرف المركزي وجهاز التنمية يخصصان 60 مليونًا لصيانة طارئة لجامعة بنغازي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وافق مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية على عدد من المشاريع بتكلفة 60 مليونًا تخص الصيانات الطارئة بجامعة بنغازي.

وقال المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي بطرابلس إنه «من المقرر أن يباشر جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية خلال زيارته مدينة بنغازي الأسابيع المقبلة الشروع في التعاقد على تنفيذها».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن الموافقة «تشمل المشاريع المتوقفة والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، خاصة المشاريع المتعلقة بقطاع الصحة والجامعات».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع عقده محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير مع رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة بحضور عضو مجلس النواب عن شحات ورئيس لجنة الصحة، نصرالدين مهني وعدد من الخبراء والمختصين.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • توا يسرقوها عيت بولهيط بالجامعة ابحثوا عن تاريخ رؤساء الجامعات وفى الثراء الذى بهم ومصادر ثراءهم وكيف كان حالهم قبل ثراءهم وسيارته اللى كانت تمشى بالدف والمناصب التى تقلدوها والسرقات التى ارتكبوها وتابعوا طرقهم الملتفه وانا انقول لكم اول بند فى الصرف سيكون شراء اثاث للجامعه مبالغ جدا فى اسعاره وفواتير خياليه وقرطاسيه وكتب ومعارض كتب باسعار خياليه ومؤتمرات مبالغ فى مصروفاتها وشراء اجهزة ومعدات باسعار خياليه فى ثمنها وفواتير وهميه وهده اساليب عيت بولهيط فى اكل الزقوم وسرقة المال العام

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