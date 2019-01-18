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قذاف الدم يتهم مجلس الأمن بالتقصير ويدعو إلى ترك الليبيين يبنون دولتهم

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

وجه السياسي الليبي أحمد قذاف الدم في بلاغ إلى مجلس الأمن معتبرا فيها أن ما يحدث في ليبيا هو نتاج قرارات المجلس الموقر سنة 2011 الذي كان بزعم حماية المدنيين لكن نتائجه كانت كارثية على المدنيين

وقال قذاف الدم في تدوينة له على صفحته على موقع فيسبوك، أن ما وقع هو عشرات الغارات الجوية التي دمرت البلاد بالإضافة إلى نشر عشرات الألاف من المرتزقة.

وأضاف السياسي الليبي المقيم في القاهرة إنه بعد سنوات عجاف مازال شباب ليبيا يتساقطون ضحايا ومقدرات الليبيين تنهب بحرا وبرا وجوا، مطالبا المجلس بتقديم اعتذاراته للشعب الليبي وتحمل المسؤوليات في إصلاح ما يمكن إصلاحه.

واتهم قذاف الدم من سماها الدول المهيمنة بأنها عاجزة عن عن تقديم أي شيء أو إنها لا تريد إنهاء الصراع وعليها أن ترفع يدها وتترك الليبيين يحددون مصيرهم ويبنون دولتهم.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • بصراحً وبدون مجاملات ،،، زودوها شوية ، وما فيش حد يرضو بالعوج في البلاد ،،،
    معقولة يا راجل ،، تصير عنصرية بين أفراد الشعب الليبي الي كان صف واحد ،، الان مما يسمى الحكومة وإدارات الافتصاد ،،، يصنعون العنصرية باموال الليبيين ،،، !؟!!!!؟
    الأموال تددفق للزعماء الافارقة المهاجرين الغير مسلمين ولاعبي كرة القدم وتنتظرهم الطائرات في أربضة المطارات ..؟؟؟!
    والليبي الأسمر في الجنوب تسمونه ارهابي ويتم قصفه هو وقبيلته وعاءلته واطفاله ومساجده بالطائرات الحربية وتصفونه بالارهابي ..؟!!!!!!
    وتمولون الأجانب والأفارقة بالاموال في فرنسا وأوروبا ؟!!!!!…..
    هدا والله خطاء ولا يقبله اي احد ليبي وفيه غباء وخرق أمني للبلاد منا يزيد الاطماع الخارجية وتمويلهم الفوضى بالمال والسلاح ،،،، يجب ان لا يتسرع الليبيين وان يقعوا في شرك محارلة الاٍرهاب وبالتالي يحاربون أبناء وطنهم المسلمين الذين يدافعون عن الاسلام وعند تدنيس شرف الوطن من طرف المستعمرين ،،، فالتاريخ يعبد نفسه ولا تقعوا في الخطا مرتين .

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