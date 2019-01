المتوسط:

قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ، خلال تغريدة له عبر تويتر ، ” علمني ابن خلدون سبل انتقال العصبية الى ملك. وأخذت عن مونتسكيو ان الملك الحديث يتم في تحوله الى دولة مثلثة السلطات”.

وأكمل سلامة ، ” اما غرامشي فنبهنا الى كتلة المصالح التي تستند على الدولة الحديثة لتبرير هيمنتها”.

وأضاف سلامة ، ” انما دولنا القائمة مزيج هجين فيها العصبية والملك والمصلحة معا”.

