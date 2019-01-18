بعيره : لايمكن التعويل حاليًا على مجلس النواب المنقسم الذي تسيره المصالح الفردية

أخبار ليبيا 24 – خاص

الشخصية السياسية والأكاديمية التي جمعت مجلس النواب المنتخب في (يونيو 2014) بمدينة طبرق في أغسطس 2014 في ظروف سياسية صعبة الدكتور أبوبكر مصطفى بعيرة، حيث جرى اتمام انعقاد الجلسة لاستلام السلطة من المؤتمر الوطني العام بحضور أغلب النواب المنتخبين في يوم 4 أغسطس 2014، وقد جرى خلال هذه الجلسة تأمين الحضورَ الدولي والعربي المطلوب للاعتراف بمجلس النواب المنتخب في مدينة طبرق .

وكالة أخبار ليبيا 24، التقت بالنائب بوبكر ابعيرة وأجرت معه لقاء حول آخر التطورات السياسية .

س/ مادور المجلس الرئاسي بما يدور في طرابلس الآن وماذا تقول عن ذلك ؟

جـ / لقد تم بناء المجلس الرئاسي بشكل خاطيء منذ البداية، وهو مخالف لقرارات مجلس النواب، وقد ساده الانقسام في عمله، وعليه فلا يمكن التعويل عليه في حل الأزمة التي تشهدها البلاد.

س/ ماهو الحل السريع الذي تراه للأزمة الليبية الحالية وهل سيكون لمجلس النواب دور في ذلك؟

جـ / إن الحل الوحيد والأمثل لأزمة البلاد في الوقت الحالي يتمثل في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، قد تكون تحت إشراف الأمم المتحدة، ولا يمكن التعويل على مجلس النواب المنقسم والذي تسيره المصالح الفردية أن يكون له دو فاعل في ذلك.

س/ ما يحدث في الجنوب الليبي من اختراقات في رأيك من يتحمل المسؤولية ؟

جـ / إن المسؤولية عن أوضاع الجنوب تتحملها جميع الأجسام القائمة حاليًا على تسيير أمور البلاد بدء من البلديات والمجالس المحلية، وصولا إلى السلطات التنفيذية والتشريعية ، كما يتحمل الكثير من أبناء الوطن الذين يسهمون في الرشوة والتزوير في تخريب هوية الوطن.

س/ هل ترى دخول الجيش إلى طرابلس هو إنهاء مشكلة العاصمة وتطهيرها من الميليشيات المسلحة ؟

جـ / إن دخول الجبش على طرابلس لا يزال أمرًا صعب المنال في الوقت الحالي، وإذا استطاع الجيش أن يسيطر على كل التراب الوطني فقد يكون ذلك حلا سريعا، ولو مؤقتا، لأزمة البلاد .

وتحتاج البلاد في ظل هذه الفوضى العارمة إلى حاكم دكتاتوري لكي يعيد الأمور إلى نصابها، أما مجرد حكم عسكري فلن يغير في الأمر شيئ، بل قد يعيدنا إلى فترة ما قبل عام 2011.

س/ هل هنالك انقسامات الآن في مجلس النواب ومادور النواب المقاطعين؟

جـ / مجلس النواب متشظي لدرجة تجعل ما يقوم به من عمل هو أبعد ما يكون عن المسار الديمقراطي، بل أقرب إلى نوع من العبث السياسي الذي لا طائل من ورائه، والنواب المقاطعون أسهموا في تعميق أزمة الانشقاقات في داخل المجلس، ولا أحد يهتم لذلك.

س / هل تعتبر بنغازي أمنة وهل هي قادرة على استقبال مجلس النواب؟

جـ / تعتبر الأسباب التي أدت إلى خروج مجلس النواب من بنغازي قد زالت الآن، ويفترض أن يعود المجلس فورًا إلى مقره الدستوري، ولكن من يعملون ضد ذلك إنما يعملون وفقا لمصالحهم الشخصية لا أكثر.

س/ ماذا تقول عن الانتخابات وهل هي حل للمشكلة الليبية؟

جـ / لقد سبق وأن ذكرت أن الانتخابات النزيهة هي الحل الأمثل للمشكلة في ليبيا، ولكن كل من يتحدث عن الانتخابات يريدها أن تتم وفقا لمقاييسه هو لا مقاييس المصلحة الوطنية، ولذلك لا أمل في عقد انتخابات حقيقية بعيدة عن الأهواء الفردية قريبًا.

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