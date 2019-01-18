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حقيقة سيطرة قوات الجويلي على مطار طرابلس العالمي

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تضاربت أنباء واسعة بشأن قيام قوات آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء اسامة الجويلي السيطرة على مطار طرابلس العالمي.

وانتشرت انباء بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي عن سيطرة قوات الجويلي على مطار طرابلس فيما نقلت مصادر مختلفة عن دخول قوات من الزنتان خط المواجهة .

لكن مصادر اخرى نفت الاخبار وكذبت هذه الشائعات, مؤكدةً أن قوات “قوة الردع والتدخل السريع “أبوسليم المشتركة” هي من تسيطر فعلياً على المطار.

وكانت قوة حماية طرابلس قد نشرت صورا تظهر سيطرة قواتها على مطار طرابلس العالمي وانتشارها في محيط المطار وسيطرتها بشكل كامل على مناطق قصر بن غشير .

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  • إلا ضباع الجيفة المخانب الزنتان (حاشى الناس الباهية فيهم)… لأن سمعتهم ولّت زي الزفت… والناس أول ما تسمع كلمة “الزنتان” على طول يمشي فكرها للعار اللي داروه والخنبة والنهب وتمشيط عباد الله في السياحية وطريق المطار من وقت ما يسمى بالـ “ثورة” لحد اليوم… وقال لك “قوات الأمن العام”… وقال لك جويلي وجيش والمنطقة العسكرية الغربية 😂😀😆😩😠😬

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