المؤقتة تشن هجوماً على سلامة هو الأعنف منذ توليه منصبه بسبب إحاطته لمجلس الأمن

ليبيا – نددت الحكومة المؤقتة بتجاهل إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة لدور الجيش ودورها في محاربة الإرهاب والتطرف وهو الجيش الذي جددت وأكدت دعمها له سابقاً ومستقبلاً لكونه يحارب المتطرفين من بنغازي إلى درنة مروراً بالحقول والموانئ النفطية ، مصدر قوت الليبيين إلى الجنوب الذي وصفته بالرقعة المنسية .

وفى حوار مع المرصد ، قال الناطق بإسم الحكومة حاتم العريبي صباح السبت ، بأن النفط الذي قال بأن سلامة يتغنى فى إحاطته بتدفق إنتاجه وعندتهرلمعدلاته الطبيعية وكأنه إنجاز يعود الفضل فى تحقيقه له ، ماكان ليكون لولا تضحيات الجيش وإستعادته لهذه المرافق مما وصفها بالعصابات المارقة التى نوه إلى أنها كانت تحت سيطرة تلك المجموعات التي إبتزت الدولة والحكومات المتعاقبة بها .

وأكد العريبي بأن مصير عائدات هذا النفط لم يعد خافياً على أحد بأنها تذهب لمن أسماهم بتجار الحروب والإعتمادات الوهمية وحتى لشركات السفر والسياحة بينما يكابد الشعب ضنك العيش مؤكداً بأن كل ذلك كان يتم ولازال بمباركة سلامة الذي أشار المتحدث بأنه لم يعطي الجيش حقه بعدم قوله الحقيقة .

وأضاف : ” سلامة تعمد تضليل المجتمع الدولي بتصويره الجيش فى إحاطته بأنه يمارس جريمة بحق درنة زهرة الجبل وهي التي شهد القاصي والداني بحقيقة الإرهابيين الذين كانوا يسيطرون عليها قبل أن تخلصها القوات المسلحة منهم ، وبدل ذلك يفاجئنا الرجل بخزعبلات وهمية يروجها عملاء التقارير ومخبري السفارات بأن الجيش يعتقل النساء والأطفال وينهب منازل السكان ، لذلك فأنه يتوجب عليه فوراً إبراز أدلته عن هذه المزاعم الواهية أو أن يعتذر عليها أمام الملأ والعالم ” .

وتابع : ” لقد نسي سلامة أو ربما تناسى فى موقف متماهي مع بعض التيارات المسيطرة على ما تبقى من المجلس الرئاسي أن يوضح للعالم نجاح الجيش أمس الجمعة وفي عملية نوعية أطاحت بإرهابيين يتابعهم ويتعقبهم الجميع ، وعوضاً عن ذلك جعل من العاصمة ومن نفسه أضحوكة عندما أشاد بمجرد وضع حجر أساس لمركز شرطة وحيد فى منطقة حي الاندلس ، بينما تجاهل رجوع كل المرافق الأمنية بكل البلديات التابعة للمؤقتة عامة وفي مدينة بنغازي خاصة ” .

وتمسك العريبي بأن الحكومة المؤقتة قامت ببناء نموذجي لكل مراكز الشرطة التى جرى إفتتاحها بالفعل والتي شدد على أنها باتت فى خدمة الشعب وليس مجرد وصع أحجار أساس وإلتقاط صور تذكارية مؤكداً بأن الصورة والصوت على شاهدة على هذه المنجزات ، وقال :

” هاهي المراكز تعمل منذ قرابة عام كامل الا إذا كان سلامة لا يريد رؤيتها أو الحديث عنها ، نحن فى الحكومة المؤقتة لا نتباهى بهذه الانجازات الأمنية بل نعتبرها من صميم عملنا ودورنا فى خدمة الوطن والمواطن ولازلنا نشعر بالتقصير تجاه مواطنينا بسبب الحصار المالي الجائر المفروض علينا من سلطة الفرد والأمر الواقع بطرابلس وهي السلطة المدعومة من سلامة ” .

كما إستنكر المتحدث عدم حديث سلامة عن تخريج آلاف الضباط وضباط الصف من الجيش والشرطة النظامية ومن كل أنحاء ليبيا بعد ما توقفت لسنوات طويلة ، قال العريبي بأن العناصر الأمنية كانت تُذبح خلالها بسكاكين الإرهاب على مذبح الوطن لمجرد تمسكهم بالزي النظامي والقانون وبحلم الليبيين فى دولة وأمن ونظام مستقر .

وإستطرد قائلاً : ” لسنا ضد الوفاق ولا نناهض تشكيل حكومة واحدة تجمع الوطن ولكن من خلال شرعية مجلس النواب والإعلان الدستوري ، ولازلنا ندعم أي عملية إنتخابية يتوافق حولها الليبيون والسلطات التي إرتضوها ، كما أننا نذكر بدعمنا لمفوضية الانتخابات والمقرات التي إفتتحناها لها فى نطاق حكومتنا ، وفى هذا الصدد نستغرب من التخبط الكبير الذي يغرق فيه سلامة وخطة عمله الخاصة ” .

وكشف العريبي أيضاً بأن الحكومة المؤقتة من أكثر الحريصين على الخروج من المشهد وتسليم الأمانة إلى أهلها عبر شرعية مجلس النواب التي منحها للحكومة عبر الإعلان الدستوري وهو الغطاء القانوني الذي لا تمتلكة حكومة الوفاق التي تمسك بإعتبارها غير قانونية فيما شدد على دعم المؤقتة للمسار الديموقراطي ومساعي توحيد المؤسسات التي قال بأن هذا المبعوث بات سعيه لعرقلتها مفضوحاً .

ومن خلال حديثه ، إستنكر الناطق بإسم الحكومة المؤقتة ما إعتبره تجاهلاً من سلامة فى إحاطته لأكثر من نصف جغرافيا ليبيا وقال بأنه أرسل صورة خيالية يتمنى الجميع تحقيقها ولكن ليس بترتيبات أمنية هشة أو بمحاضرة غير حقيقية عبر مداخلة بالأقمار الصناعية لمجلس الأمن .

وطالب العريبي سلامة بتقديم إجابة وتسمية المصارف التي يقول للعالم بأن أزمة السيولة قد حُلت فيها ، وقال :

” لا نملك تفسيراً لهذه المزاعم إلا إذا كان سلامة يتحدث عن دولة أخرى غير ليبيا ، عليه أن يجيبنا أيضاً أين هي الأسعار التي يزعم بأنها إنخفضت فى الوقت الذي لم تعد فيه أسعار تذاكر الطيران فى متناول المواطن بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تتحدثون عنها ، لقد تجنب هذا المبعوث قول الحقيقة وهي أن أزمات الوضع الاقتصادي وإرتفاع سعر الصرف وإنعدام السيولة لم تحدث إلا عندما باشر ذلك المجلس الرئاسي وحكومته غير القانونية في العمل من طرابلس وبدأت تتحكم في سلطة القرار والمال وإغتصبتها لصالحها ” .

وختم العريبي قائلاً : ” نوجة رسالة بإسم الحكومة المؤقتة للأمم المتحدة ولمجلس الأمن بأن دور المبعوث الأممي في ليبيا أصبح منحازاً لطرف واحد وهذه الطريقة لا تحقق الإستقرار ولا تصل بليبيا لبر الأمان وإنما تزيد الانقسام كما نحمّل هذه البعثة ككيان وغسان سلامة كمسؤول عنها مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية في طرابلس بعدم دعمه الحقيقي لإقامة أجهزة أمنية حقيقية ذلك لأن مشكلة الليبيين الأولى التي تقف عائقاً أمام كل شيء هي تردي الأمن وإنتشار السلاح ” .

المرصد – خاص

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