بحث سبل معالجة الاكتظاظ الطلابي بالمدارس  

عقد وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق عثمان عبد الجليل اجتماعا مع مسؤولين بالوزارة لبحث سبل حل مشكلة الاكتظاظ الطلابي في بعض المدارس. وطرح عبد الجليل خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة اجتماعات مصلحة المرافق التعليمية رؤية الوزارة المستقبلية لمعالجة العراقيل والصعوبات ووضع حلول عاجلة للمباني المدرسية القديمة والمتهالكة في ظل الحاجة لإنشاء مباني مدرسية جديدة وفق أحدث المعايير العالمية.

وتم في الاجتماع استعراض جداول تضمنت بيانات أعدتها مصلحة المرافق متعلقة بمشاريع إنشاء المباني التعليمية القائمة والمستقبليةليخلص الاجتماع إلى ضرورة إنشاء مباني مدرسية بديلة عن المتهالكة ومدارس الصفيح المنتشرة في بعض المناطق وإعادة تقييم التصاميم المعدة من قبل المصلحة ومطابقتها مع المعايير الدولية المعتمدة من قبل “يونسكو”.

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