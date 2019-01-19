“نواب برقة”: سلامة تجاوز الكثير في إحاطته

قالت كتلة “نواب برقة” في مجلس النواب إن الإحاطة التي أدلى بها المبعوث الأممي غسان سلامة لمجلس الأمن، الجمعة، تجاوزت الواقع والأحداث خاصة الضحايا الذين سقطوا في طرابلس قبيل ساعات من إحاطته إلى جانب حرب الجيش الوطني فى الجنوب الذي استطاع القضاء على قيادات إرهابية كبيرة مطلوبة دوليا.

وأشارت الكتلة في بيان أصدرته بعد ساعات من انتهاء الإحاطة إلى أن “سلامة أبدى تجاهلا واضحا للاتفاق السياسي والتقارب بين مجلسي النواب والدولة إلى جانب دعوات التئام المجلس الرئاسي”.

ووصفت كتلة نواب برقة تجاهل المبعوث الأممي لتلك النقاط بـ”الدليل الواضح على تشجيعه على فكرة الانفراد بالقرار ورفض إنتاج مجلس رئاسي جديد”، بحسب البيان.

واعتبر البيان أن إصرار المبعوث الأممي على عقد مؤتمر جامع دون تحديد معايير واضحة ورئيسية لأعضائه أو جدول أعماله أو مرجعيته، محاولة لتأزيم الوضع، وقفزا على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والشرعية القائمة.

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