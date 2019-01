” سلامة ” :  هل كتب علينا حكم الخارج و التفكك المجتمعي؟¡

المتوسط:

قال المبعوث الأممي غسان سلامة، خلال تغريدة له على تويتر، ” ‏هل كتب علينا واحد من ٣ خيارات مرة: التسلط الفئوي، او التفكك المجتمعي، أو حكم الخارج أم أننا قادرون على العبور لخيار آخر لأوطاننا يقوم على دولة قادرة وعادلة تتجاوز العصبيات وتؤالف بينها، وتمنع تغول المصالح وتعتمد على مواطنيها لكبح تدخل الخارج؟”.

وأضاف سلامة ، ‏” كيف لنا اليوم، اليوم بالذات، ان نواجه، بدولنا الهشة ومجتمعاتنا المزدادة تفككا، تلك الموجة العاتية من الشعبوية الشوفينية بل العنصرية التي تجتاح دول العالم الوسيع فتهدد اركان النظام العالمي وتفاقم المخاطر المحدقة باوطاننا إن لم نتمسك بالعروة الوثقى أي وطنيتنا؟”.

