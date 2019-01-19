كتلة نواب برقة: المجتمع الدولي والأمم المتحدة هم سبب أزماتنا

قالت كتلة نواب برقة، بمجلس النواب إن المجتمع الدولي والأمم المتحدة، هما سبب أزماتنا وتفريقنا، مؤكدة أن مشروع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا يتعارض مع مصلحة الوطن.

واستنكرت الكتلة في بيان لها إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، أمام مجلس الأمن، أمس الجمعة، واصفة إياه بالمبعوث إلى حي الأندلس، وطريق السكة، في إشارة إلى منطقتين في العاصمة طرابلس، تضم إحداهما مبنى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

ودعت كتلة برقة رئاسة مجلس النواب وأعضائه، إلى عدم استقبال سلامة مرة أخرى، أو التفاعل معه، ومخاطبة مجلس الأمن، والأمم المتحدة بتغييره.

وأضافت الكتلة، أن سلامة تجاوز الوقائع والأحداث، واستفز الشعب الليبي ومؤسساته، فلم يعر اهتماما الذين سقطوا قبل كلمته بساعات في الاشتباكات الدائرة في منطقة جنوب طرابلس، كما لم يشد بحرب قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة سبها، والتي استهدفت قيادات إرهابية مطلوبة، بحسب البيان.

واستغربت كتلة نواب برقة، إشادة سلامة بتدشين مركز شرطة في حي الأندلس بالعاصمة طرابلس، وتغاضيه عن بناء أحد عشر مركزا نموذجيا في مدينة بنغازي بعد تدميرها، موضحة أنها اعتادت على ممارسات المبعوث الأممي في زرع الفتنة، والانقسام بين أبناء الوطن.

وأكدت الكتلة أن سلامة أصبح يمارس مهام رئيس البلاد، متناسيا أنه مبعوث من مجلس الأمن إلى ليبيا، مشيرة إلى أنه يرفض كل الحلول التي تصب في التئام المجلس الرئاسي الحالي، والتقارب بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، كما يرفض انتخاب رئيس للبلاد، أو تشكيل مجلس رئاسي جديد.

وأشارت كتلة نواب برقة إلى أن سلامة يتعمد تأزيم الوضع، بإصراره على عقد الملتقى الوطني الجامع، دون رؤية واضحة، ولا معايير، ولا جدول أعمال، مما يعني القفز على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والشرعية الدستورية.

وكان رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، غسان سلامة، قد صرح أن هناك أطرافا تعرقل الانتخابات، للبقاء أطول فترة ممكنة في السلطة.

وأضاف سلامة خلال إحاطة أمام مجلس الأمن أمس الجمعة، أن الليبيين يتوقون للانتخابات والدستور، مشيرا إلى أن مفوضية الانتخابات، ومجلس النواب يتهيأون لإجراء الانتخابات.

وطالب سلامة بدعم المجتمع الدولي قبل ما وصفه بتخريب العملية السياسية، وانتكاسة مستقبل ليبيا بحسب وصفه.

وأوضح المبعوث الخاص إلى ليبيا، أن الملتقى الجامع سيضع أساس الانتخابات، واصفا المعترضين عليه بالسعى إلى مصالح شخصية ضيقة.

وأضاف أن الملتقى الجامع ينبغي أن يعقد في ظروف مناسبة، وبحضور الأشخاص المناسبين، مبينا أن موعد ومكان هذا المؤتمر سيحددان لاحقا.

وخاطب سلامة مجلس الأمن قائلا: ” بإمكانكم أن تجعلوا من الملتقى الجامع ملتقى ناجحًا، ومن الانتخابات انتخابات ناجحة “.

ووصف المبعوث الأممي المكاسب التي حققتها البعثة خلال الفترة الماضية بالهشّة، مرجحا إمكانية خسرانها في أي لحظة.

وأكد سلامة افتتاح مكتب للبعثة فى بنغازي نهاية الشهر الجاري، والشروع فى افتتاح مكتب آخر في الجنوب متى سمح الوضع الأمني.

ولفت المبعوث الخاص إلى ليبيا عمل البعثة على دعم الاقتصاد الليبي، منوها إلى تجاوز إنتاج النفط أكثر من مليون برميل يوميا.

وأضاف سلامة أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت المدة الماضية، أدت إلى انخفاض سعر النقد الاجنبي والسلع الأساسية.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار فى العاصمة طرابلس لايزال صامداً، مبينا أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، تسعى لتنفيذ الترتيبات الأمنية، التي وفرت لها الدعم التقني لإنفاذها.

وطالب سلامة بضرورة حماية المدنيين جنوب العاصمة طرابلس، التي تشهد اشتباكات مسلحة هذه الأيام، موضحا أن المجموعات المسلحة هي من تنفذ القانون، بدلا من القوات الأمنية.

وبين سلامة أن هناك تحضيرات جارية لتدريب مئات من عناصر الشرطة، والشرطة القضائية، ملفتا إلى التنسيق مع السلطات، لتسليم صلاحيات إدارة السجون لطواقم مدربة ومحترفة، من وزارة العدل وتحت إشرافها.

وشدد المبعوث الأممي على حماية المدنيين، خلال العملية التي أطلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر فى الجنوب الليبي.

وأوضح سلامة أن الجنوب الليبي يعاني أوضاعا إنسانية صعبة، مطالبا المسؤولين الليبيين بتحمل مسؤولياتهم تجاه الجنوب ومواطنيه.

وأكد المبعوث الخاص إلى ليبيا أن حملة الاعتقالات لم تتوقف في مدينة درنة شرق ليبيا مشيرا إلى أنها طالت النساء والأطفال والرجال.

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