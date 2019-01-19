المجلس الرئاسي يصدر القرار رقم ( 45 ) و ( 52 ) لسنة 2019 “شاهد”

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم ( 45 ) لسنة 2019 م بشأن تعيين منسق للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي.

وجاء في المادة الأولى من القرار “تكليف السيد محمد محمد صميدة” بتعيينه منسقاً للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي.

كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (52 ) لسنة 2019 والذي ينص على تعيين مستشار اقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجاء في المادة الأولى من القرار ” تكليف السيد محمد علي الحويج” كمستشار اقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب القرارات فيعمل بها من تاريخ صدورها ويلغي كل حكم يخالفه.

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