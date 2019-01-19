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المجلس الرئاسي يصدر القرار رقم ( 45 ) و ( 52 ) لسنة 2019 “شاهد”

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القرار رقم ( 45 ) لسنة 2019 م بشأن تعيين منسق للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي.

وجاء في المادة الأولى من القرار “تكليف السيد محمد محمد صميدة” بتعيينه منسقاً للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي.

كما أصدر المجلس الرئاسي القرار رقم (52 ) لسنة 2019 والذي ينص على تعيين مستشار اقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي.

وجاء في المادة الأولى من القرار ” تكليف السيد محمد علي الحويج” كمستشار اقتصادي لرئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب القرارات فيعمل بها من تاريخ صدورها ويلغي كل حكم يخالفه.

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المشهد

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  • عجبا هل يحتاج السراج لمنسق اقتصادي ومستشار اقتصادي وما هو حجم عمليات الاقتصادية التي يحتاجها كان الاولى به لو يفهم في الاقتصاد ان تكون لديه وحدة تخطيط ومتابعة اقتصاديه لمتابعة الهدر الاقتصادي الذى يلفه ويلف حكومته تم ما هي كفاءة مستشاره الاقتصادي اليست كل كفاءته هي شراء دمته بمبلغ مليون دينار اشترت بها صفية فركاش منزل له في الطويشة اما مؤهلات منسقه الاقتصادي واضح انها لا تزيد على مؤهلات شقيقه سارق اموال مستشفى الاطفال عندما كان مديرا له يا سراج تعلم فبل ان تدير بلدا بمجموعة من الكوارث الاقتصادية وبأشخاص عادو الشعب الليبي من الاساس ….

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