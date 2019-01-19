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«تعليم الوفاق»: صرف الرواتب المتأخرة لمعلمي العقود خلال أسبوعين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طمأن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عادل جمعة، المعلمين المتعاقدين بمدارس بني وليد من العام 2014 بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة، مؤكدًا أن رواتب معلمي العقود المتأخرة «ستصرف لهم خلال الأسبوعين المقبلين».

جاء ذلك خلال اجتماع عقده جمعة، أول أمس الخميس، مع عميد بلدية بني وليد سالم أنوير، ومراقب التعليم بني وليد خالد سالم، ومندوب عن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية فتحي غيث، بمقر ديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس.

وقال جمعة، خلال الاجتماع لمسؤولي بني وليد، إن «وزارة التعليم، ومن خلال اجتماعاتها بديوان المحاسبة ووزارة المالية، قامت بحلحلة كافة المشاكل والعراقيل المتعلقة بإجراءات الصرف للعقود المتعثرة»، منوهًا إلى أن «رواتبهم ستصرف خلال الأسبوعين المقبلين».

ووأضح مدير الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن الاجتماع ناقش المختنقات التي تواجه سير الدراسة ببني وليد، وتفعيل صندوق التكافل الاجتماعي والمشاريع الإنشائية المتوقفة والتابعة إلى جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وأضاف صالح، أن عميد بلدية بني وليد، سالم أنوير، طالب وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني بضرورة وضع حلول جذرية ومستعجلة للموظفين المعينين بالقرار رقم (119) في جامعة بني وليد.

«تعليم الوفاق»: صرف الرواتب المتأخرة لمعلمي العقود خلال أسبوعين

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • الأن تم معرفة أن معظم الغرف الأمنية في مدينة طرابلس العاصمة تم احتكارها من بعض المجهولين ويرتدون الزي العسكري من مصراتة …!!!
    وتم تعيينهم من طرف أمين الداخلية باش آالمصراتي أغا ..

    ويظهر هذا عن شكوة المواطنين في العاصمة من سؤ المعاملة وسؤ إختيار الألفاظ مع عامة الشعب في العاصمة مع التهديد بالسلاح …!!!

    وهذا يعتبر إجحاف وعدم الألتزام بالمسؤلية من طرف السراج , حيث توجد مشاكل إجتماعية تحتاج لأشخاص ملمين ولهم خبرة في التعامل مع الناس وخاصة النساء المسلمات في طرابلس والترتيبات الأمنية ,
    الشئون الأجتماعية في العاصمة أتطلعت على تقارير تثبت بوجود مواطنين ومواطنات أرامل وأيتام وعاطلين عن العمل وبدون مساكن ,
    فهذا الموضوع المهم لايمكن تجاهله أو تقييمه بسؤ اسلوب رجال الأمن داخل العاصمة حيث يعتبروا أنهم ليس من أبناء العاصمة وأن يراعوا العامل النفسي وتأخير فرق الضمان الأجتماعي في زيارة للمواطنين ومعرفة مشاكلهم ويحذروا من رد فعل الغيرة من الأسر الليبية في العاصمة على عائلاتهم وعوائلهم ,, وأن يختاروا ألفاظهم بعناية قبل التعامل مع عامة الناس.
    وليعلموا أن طرابلس العاصمة ليست القِدر الكبير الذي يطعم بقية المدن كمصراتة أو غيرها. ويجب إعلام بقية اعيان المدن والأرياف بشأن ما يحدث ووضح حدْ لهذه المهازل لتصبح العاصمة أكثر مدنية وعدم ترك الوضوع للمجاملات السلبية المعهودة.
    وشكراَ …… طرابلس ليبيا.

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