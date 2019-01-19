المجلس الاجتماعي لورفلة يلتقي بأعيان طرابلس

بعد اجتماعات مغلقة عقدها أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة صباح اليوم للتواصل مع محلي واعيان طرابلس لتذليل الصعاب امام جهود المصالحة والتواصل مع كل الأطراف لتكون حاضرة مع مجلس اعيان طرابلس للوصول الى حل نهائي للازمة في جنوبي طرابلس . وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عقيلة الجمل في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية انهم وصلوا الى تفاهم وترحيب من مجلس اعيان طرابلس اليوم بعد خلافات حدثت بالامس بعد ما كان من المفترض عقد الاجتماع اليوم السبت . وافاد الجمل ان الاجتماع سيكون غدا صباحا مع اعيان طرابلس الكبري بعد التواصل معهم اليوم وتوضيح بعض النقاط المهمة التي تعتبر الركيزة الاساسية لنزع فتيل الاشتباكات بجنوب طرابلس.
تعليق
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مرحباء بأهل ورفلة في طرابلس ، انشاء الله تكون جبة فيها خير , ولازم يعرفوا أهل ورفلة ان طرابلس ماسكينها الجهلة وما يعرفوا شيء على أهل طرابلس ولا يعرفوا القدر ولا البيتية ، أبدا من الي شاد الداخلية لي رئيس الحكومة ، لازم وفد ورفلة شبابهم مواليد السبعينات يتواصلوا مع مركز الضمان الاجتماعي لشؤون المواطنين وعمداء البلديات لتوضيح الصورة عن قرب وتغيير المراكز الإدارية لان نشاط الإدارات في طرابلس احتكروه تجار مصراته باش تبدأ طرابلس سوق لبضاعتهم ومدينتهم مدايرينها فايف ستارس ، أبدا من المطار لي الخدمات في المستشفيات ، ليش ماسمعناش ان في اشتباكات في مصراته وإلا انفجارات ،،،؟!!
العملية واضحة ومدروسة ، تهميش العاصمة وسكانها ومحاولة تمكين التجارة في مصرا واحتكار المصانع والمنشءات الاقتصادية لأسباب قبلية مع ان كل مواطن ليبي وخاصة الفقراء ليهم حق في كل المؤسسات الليبية العامة قبل الخاصة , وكنا نشوفوا في توزيع الانتاج الليبي في الجمعيات الاستهلاكية والأسواق الكبيرة , بأسعار زهيدة من ماكينات غسيل الى غاز الطهي والثلاجات والمفروشات والاثاث والسلع الغذاءية ، عموما …..
يجب التخطيط والتركيز على شءون الضمان الاجتماعي وحصر وزيارة الأسر الفقيرة والمهمشة في طرابلس وحصر احتياجاتهم وتقديم المساعدة لهذه العاءلات بأسرع وقت ممكن وخاصة في فصل الشتاء ، ما اجمل ان ترى ابتسامة الأطفال الفقراء بين أهليهم بعد تقديم لهم يد العون والمساعدة – وهذه المواضيع تحتاج لإدارة المثقفين الشباب وشهامة البدو في ليبيا والله لا يضيع اجر من أحسن عملا ….. لا تنسوا أنكم ليبيين على مبداكم . والسلام حسن الختام
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