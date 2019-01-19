المجلس الاجتماعي لورفلة يلتقي بأعيان طرابلس

بعد اجتماعات مغلقة عقدها أعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة صباح اليوم للتواصل مع محلي واعيان طرابلس لتذليل الصعاب امام جهود المصالحة والتواصل مع كل الأطراف لتكون حاضرة مع مجلس اعيان طرابلس للوصول الى حل نهائي للازمة في جنوبي طرابلس . وقال رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة عقيلة الجمل في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية انهم وصلوا الى تفاهم وترحيب من مجلس اعيان طرابلس اليوم بعد خلافات حدثت بالامس بعد ما كان من المفترض عقد الاجتماع اليوم السبت . وافاد الجمل ان الاجتماع سيكون غدا صباحا مع اعيان طرابلس الكبري بعد التواصل معهم اليوم وتوضيح بعض النقاط المهمة التي تعتبر الركيزة الاساسية لنزع فتيل الاشتباكات بجنوب طرابلس.

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