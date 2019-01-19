اشتباكات طرابلس مشتعلة في انتظار مساعي السلام

أخبار ليبيا 24 – خاص

مواجهات على صفيح ساخن تشهدها العاصمة طرابلس منذ ثلاثة أيام، لم تتمكن الجهات المسؤولة هناك من إنهائها، أو إيجاد سبيل لحقن دماء المدنيين على الأقل بحيثُ لا تتضرر أرواحهم أو ممتلكاتهم دون ذنب إلا أنهم في مدينة لا يستطيع القانون فرض نفسه، لعلو صوت السلاح.

والعجز الواضح يسيطر على مواقف حكومة الوفاق، وذلك بصمتها عن ما يجري من معارك قضى خلالها العشرات، حيثُ أنها لم تضع حد لتلك المليشيات المتحاربة لأسباب قد يراها البعض مجهولة.

إلا أنه في ذات الوقت، رأى عدد من الحكماء بالمنطقة الغربية أنه وسط عجز الجميع بإمكانهم رأب الصدع وإيقاف حمام الدماء بين أبناء الوطن الواحد، حيثُ أعرب المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة تنديده وامتعاضه من الأحداث الجارية في محيط مدينة طرابلس والاقتتال الحاصل هناك، مؤكدًا عزمه التدخل لوقف هذا العبث وإنهاء القتال وترويع الآمنين ، كواجبٍ يحتمه الدين وتقتضيه سلامة الوطن والمواطن.

وأعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، قبول مبدأ التهدئة من قبل طرفي النزاع والقتال الواقع حول ضواحي العاصمة، مبديًا أمله بأن تفضي هذه الخطوة إلى نزع فتبل الأزمة تمامًا.

وجاء هذا بعد تواصل اجتماعي ورفلة مع مجلس ترهونة الاجتماعي والمجلس الأعلى لأعيان مدينة طرابلس، في خطوة لإنهاء الصراع بين أبناء الوطن الواحد.

وشهدت العاصمة طرابلس منذ يوم الأربعاء معارك بالأسلحة المتوسطة والثقيلة بين اللواء السابع مشاة وقوة حماية طرابلس مما أسفر عن سقوط 14 قتيلًا و60 جريحًا من العسكريين والمدنيين ونزوح عشرات العائلات.

واندلعت المعارك قب توترات أمنية شهدتها منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس، وتأكيد اللواء السابع على الالتزام بوقف إطلاق النار في المنطقة، وتهديد قوة حماية طرابلس بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من تسّول له نفسه العبث باستقرار العاصمة، وذلك في بيانين منفصلين مساء الثلاثاء الماضي.

هذا وفور اشتعال المعارك، طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بوقف الاشتباكات، مؤكدةً أنها ستحيل تقريراً للمجلس الرئاسي للحكومة حتى يتحمل المسؤولون عن الخروقات نتائج أفعالهم أمام الشعب والقانون.

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