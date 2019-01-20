باشاغا يصدر تعليماته للأمن المركزي بتأمين مطار طرابلس ومحيطه

أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق،

الأحد، أن وحدات الإدارة العامة للأمن المركزي بدأت تأمين مطار طرابلس العالمي

ومحيطه منذ صباح الجمعة الماضي؛ تنفيذا لتعليمات الوزير فتنحي باشاغا.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، استمرار

الأجهزة الأمنية في عملها، ورفع درجة استعدادها لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة من

الوزارة.

وطمأنت الوزارة الليبيون بأنها عاقدة العزم على

“تنفيذ سياساتها الرامية لإصلاح القطاع الأمني وفق القانون وقواعد الانضباط

المهني”.

يذكر أن مناطق جنوب طرابلس تشهد

اشتباكات مسلحة بين اللواء السابع بترهونة وقوة حماية طرابلس أوقعت 13 قتيلا وأكثر

من 48 جريحا حتى الآن.

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