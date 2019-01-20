بيان عاجل وهام من وزارة الداخلية بشأن تأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه

قالت وزارة الداخلية الليبية أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشا آغا قد أصدر تعليماته يوم الخميس الماضي 17/01/2019 للإدارة العامة للأمن المركزي بشأن حماية وتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أنه

وفور صدور التعليمات قامت وحدات الإدارة العامة للأمن المركزي بتنفيذ خطة تأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه صباح يوم الجمعة 18/01/2019 عند الساعة السادسة صباحاً.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار أعمال الأجهزة الأمنية ورفع درجة استعدادها لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة.

ووجهت وزارة الداخلية أنها شكرها لرجال الأمن الذين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ تعليماتها والأوامر الصادرة لهم بالخصوص لتحقيق أعلى درجات الأمن والإستقرار للوطن والمواطن رغم قلة الإمكانيات مشيرةً إلى تعرضهم لحملة شرسة بهدف عرقلة جهود وزارة الداخلية في تفعيل وسيطرة الأجهزة الأمنية النظامية.

وطمأنت وزارة الداخلية الشعب الليبي أنها عاقدة العزم على تنفيذ سياساتها الرامية لإصلاح القطاع الأمني وفق القانون وقواعد الانضباط المهني.

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