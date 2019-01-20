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بيان عاجل وهام من وزارة الداخلية بشأن تأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قالت وزارة الداخلية الليبية أن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشا آغا قد أصدر تعليماته يوم الخميس الماضي 17/01/2019 للإدارة العامة للأمن المركزي بشأن حماية وتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها ونشرته على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك أنه
وفور صدور التعليمات قامت وحدات الإدارة العامة للأمن المركزي بتنفيذ خطة تأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه صباح يوم الجمعة 18/01/2019 عند الساعة السادسة صباحاً.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار أعمال الأجهزة الأمنية ورفع درجة استعدادها لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة.

ووجهت وزارة الداخلية أنها شكرها لرجال الأمن الذين يعملون على مدار الساعة لتنفيذ تعليماتها والأوامر الصادرة لهم بالخصوص لتحقيق أعلى درجات الأمن والإستقرار للوطن والمواطن رغم قلة الإمكانيات مشيرةً إلى تعرضهم لحملة شرسة بهدف عرقلة جهود وزارة الداخلية في تفعيل وسيطرة الأجهزة الأمنية النظامية.

وطمأنت وزارة الداخلية الشعب الليبي أنها عاقدة العزم على تنفيذ سياساتها الرامية لإصلاح القطاع الأمني وفق القانون وقواعد الانضباط المهني.

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المشهد

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    اخبار ليبيا » اخبار ليبيا الان » بوخمادة يكلّف قوّة جديدة للتّمركز من طرابلس إلى صرمان
    اخبار ليبيا الان
    بوخمادة يكلّف قوّة جديدة للتّمركز من طرابلس إلى صرمان
    9 ديسمبر، 2018
    تعليقات
    مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
    اخبار ليبيا 24
    مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

    أخبار ليبيا 24 – خاص

    أصدر آمر القوات الخاصة اللواء “ونيس بوخماده” قراراً بتكليف عميد “علي سالم خماج” بإمرة الكتيبة (23) صاعقة، وتجميع القوّة ، وإعادة تمركزها من مدينة طرابلس إلى مدينة صرمان.

    يُذكر أنّ الكتيبة (23) صاعقة المتمركزة بطرابلس، تمّ حلّها في شهر يناير 2018م بتعليمات من القيادة العامة ،وضمّها إلى الكتيبة (22) صاعقة بكامل أفرادها وعتادها .

    عميد “علي سالم خماج ” من مدينة الزّاوية وأحد ضباط القوّات الخاصّة وأحد معلمي كلية القيادة، والأركان سابقاً؛ وقد كان آمرًا للواء (9/9/99) إبان فترة النّظام السّابق، وتمّ اعتقاله بعد ثورة (17) فبراير وتم ّالإفراج عنه في شهر أغسطس 2017م بعد أكثر من ستّ سنوات، داخل معتقلات المليشيات بمدينة مصراتة.

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    تعليقات

    حسين الدرسي:
    9 ديسمبر، 2018 الساعة 4:50 م

    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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