داخلية الوفاق: مطار طرابلس خط أحمر

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، الأحد، أن الأمن المركزي تسلّم رسمياً مهام تأمين مطار طرابلس العالمي ومحطيه بالكامل، بداية من يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الأمن المركزي شرعت في تطبيق خطة تأمين المطار تنفيذاً لتعليمات أصدرها وزير الداخلية المُفوض فتحي باشاغا، يوم الخميس.

كما شددت وزارة الداخلية في بيان لها على المُضي قدماً في تنفيذ الخطة الأمنية المُعتمدة في طرابلس، ورفع درجة استعداد الأجهزة الأمنية التابعة لها لتنفيذ هذه الخطة.

وسبق أن حذّرت داخلية الوفاق فور اندلاع الاشتباكات جنوب طرابلس، من المساس بمطار طرابلس العالمي، وألمحت إلى أن هناك من يُحاول إخضاع هذا المقر الحيوي لسيطرته بقوة السلاح.

ويُذكر بأن الوزارة كانت قد أبدت استغرابها في بيان أصدرته منتصف يناير الجاري من اندلاع القتال جنوبي طرابلس بالتزامن مع بدء عمليات التنسيق مع وزارة المواصلات لاستلام مطار طرابلس العالمي من الغرفة الأمنية المُشتركة ترهونة وتسليمه إلى مديرية أمن منفذ مطار طرابلس العالمي.

وطمأنت وزارة الداخلية في ختام بيانها كافة المواطنين بأنها عازمة على تطبيق سياستها التي تهدف إلى إصلاح القطاع الأمني، حسب وصفها.

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