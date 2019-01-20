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داخلية الوفاق: مطار طرابلس خط أحمر

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، الأحد، أن الأمن المركزي تسلّم رسمياً مهام تأمين مطار طرابلس العالمي ومحطيه بالكامل، بداية من يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت الوزارة أن وحدات الأمن المركزي شرعت في تطبيق خطة تأمين المطار تنفيذاً لتعليمات أصدرها وزير الداخلية المُفوض فتحي باشاغا، يوم الخميس.

كما شددت وزارة الداخلية في بيان لها على المُضي قدماً في تنفيذ الخطة الأمنية المُعتمدة في طرابلس، ورفع درجة استعداد الأجهزة الأمنية التابعة لها لتنفيذ هذه الخطة.

وسبق أن حذّرت داخلية الوفاق فور اندلاع الاشتباكات جنوب طرابلس، من المساس بمطار طرابلس العالمي، وألمحت إلى أن هناك من يُحاول إخضاع هذا المقر الحيوي لسيطرته بقوة السلاح.

ويُذكر بأن الوزارة كانت قد أبدت استغرابها في بيان أصدرته منتصف يناير الجاري من اندلاع القتال جنوبي طرابلس بالتزامن مع بدء عمليات التنسيق مع وزارة المواصلات لاستلام مطار طرابلس العالمي من الغرفة الأمنية المُشتركة ترهونة وتسليمه إلى مديرية أمن منفذ مطار طرابلس العالمي.

وطمأنت وزارة الداخلية في ختام بيانها كافة المواطنين بأنها عازمة على تطبيق سياستها التي تهدف إلى إصلاح القطاع الأمني، حسب وصفها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • منطقيا اذا كان المطار في طرابلس خط احمر ،،، فيجب تكوين طاقم اداري مدني وضباط عسكريين متعلمين لإدارة هذا المكان ، سابقا كان المطار في طرابلس من أحسن وأجود المطارات مع صغر مساحته ، وكان العقيد عبد الرحمن الصيد الله يذكره بالخير موفد بعض العسكريين ذوي الخبرة لتسيير الأمور الإدارية وحل المشاكل واستقبال الزوار مع مضيفات ليبيات متعلمات ويعطون حسن المظهر واللياقة والاحترام في المطار العالمي بطرابلس ، لكن الان أصبحت الأمور غير واضحة لتدخلات المدن الاخرى بغير دراية او خبرة …،!!!!!

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