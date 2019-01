The post المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يُعلن عن قبول مبدأ التهدئة من طرفي النزاع والقتال جنوب العاصمة، وذلك بعد تواصل المجلس مع مجلس ترهونة الاجتماعي، وتواصلهم أيضاً بالمجلس الأعلى لأعيان مدينة طرابلس، وأنباء تتحدث عن وصول وفد المجلس الأحد، إلى مدينة طرابلس للقاء أعيانها بشأن وقف إطلاق النار. appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

