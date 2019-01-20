العنوان-طرابلس
عاجل_ مراسل العنوان: بدء الاجتماع بفندق باب البحر بين أعيان قبائل ورفلة وأعيان طرابلس الكبرى لبحث التهدئة في جنوب المدينة.
العنوان-طرابلس
عاجل_ مراسل العنوان: بدء الاجتماع بفندق باب البحر بين أعيان قبائل ورفلة وأعيان طرابلس الكبرى لبحث التهدئة في جنوب المدينة.
يتصرف الليبيين كما لو كانت ليبيا هي العالم كله وكل طرف فيها هو دولة قائمة بذاتها ويسمحوا للدول الاخرى بان تساعدهم ضد بعضهم بدون أي احساس بان الدولة الاخرى “برانية” والطرف الليبي الخصم هو القريب. زي قبائل الهنود الحمر اللي كانت تتحالف مع الاسبان و المستعمرين الاوروبيين الاخرين ليساعدوها في محاربة قبيلة هنود حمر اخرى خصمة… انشالله لا ينتهي بنا الامر الى ما انتهى اليه الهنود الحمر!
أضف تعليقـك