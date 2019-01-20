العنوان-طرابلس

عاجل_ مراسل العنوان: بدء الاجتماع بفندق باب البحر بين أعيان قبائل ورفلة وأعيان طرابلس الكبرى لبحث التهدئة في جنوب المدينة.

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