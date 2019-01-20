العنوان خاص -طرابلس

عاجل_ وقفة احتجاجية للصحافيين بميدان الجزائر في طرابلس احتجاجا على ما يتعرض له الصحافيين من مضاياقات اثناء تأديتهم لواجبهم المهني في المدينة.

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