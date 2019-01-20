العنوان خاص -طرابلس
عاجل_ وقفة احتجاجية للصحافيين بميدان الجزائر في طرابلس احتجاجا على ما يتعرض له الصحافيين من مضاياقات اثناء تأديتهم لواجبهم المهني في المدينة.
العنوان خاص -طرابلس
عاجل_ وقفة احتجاجية للصحافيين بميدان الجزائر في طرابلس احتجاجا على ما يتعرض له الصحافيين من مضاياقات اثناء تأديتهم لواجبهم المهني في المدينة.
بالنسبة لموضوع الصحفيين في طرابلس الموضوع هذا يجب تحويله الادارة العامة للرقابة الإعلامية في ليبيا ، وطرح المواضيع الصحفية يجب تم تكون عليها رقابة وطنية ، الان على الصعيد الحالي الاعلام في ليبيا يعتبر مستواه متدني للغاية وتسخير الاعلام لمصالح حزبية او مصالح شخصية او عسكرية او لمحاولة التفكيك بين الشعب الليبي ستعتبر محاولات فاشلة ، بجب معالجة المواد الإعلامية بما يخص المواطن الليبي كدرجة أولى ، مما يخدم الاسرة الليبية من
١-برامج أطفال.
2- وبرامج توعوية صحية.
3- وبرامج إعلانية وبرامج علمية ثقافية.
4-وبرامج عربية ومسلسلات هادفة.
5-برامج دينية واسلامية وتاريخية.
7-برامج رياضية وأنشطة على صعيد المدن والبلديات.
8- برامج اقتصادية ووطنية.
9- برامج عالمية واخبار عالمية.
اذا ام يتم هذا في الادارة العامة للإعلام والثقافة الليبية ، ستصبح الأمور في فوضى من داخل البيوت حتى الشارع الليبي .
وإذا كان هناك اي احتجاج من المواطنين في طرابلس بجب عليهم منع التظاهر والتواجد داخل القاعات للمؤتمرات وحل المشاكل لان التظاهر والكتابة على الأوراق ليست ظاهرة حضارية وليس لها ثأثير إطلاقا على المستوى العام في البلديات بل هب فقط اضاعة وقت وتشوبه الصورة العامة المدينة . أتمنى على من يقرا هذه المقالة التعميم والإبلاغ . مشكورين
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