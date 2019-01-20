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تعيين وزير سابق بنظام القذافي مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الرئاسي

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

20 يناير,2019

20 يناير,2019

19 يناير,2019

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، تعيين القيادي في النظام السابق، محمد علي الحويج، مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

 

وأصدر المجلس الرئاسي قرارا آخر يقضي بتعيين محمد محمد صميدة منسقا للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي.

 

ودعا المجلس في نصوص قراريه الأخيرين، بالعمل بما ورد فيهما، منذ تاريخ صدورهما، وإلغاء كل حكم يخالفهما، مطالبا بتنفيذهما، من قبل الجهات المختصة.

 

وكان محمد الحويج قد شغر في عام 2009م منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، واستمر فيه حتى ثورة فبراير.

 

وسبق وأن كلف الحويج إبان حكم النظام السابق بعدة مناصب قيادية، منها تكليفه بمنصب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عام 2007م، وتكليفه بمنصب مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

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ليبيا الخبر

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  • مبروك ، بتعين شخص جديد في المجال الاقتصادي بطرابلس يجب ان يتم التركيز على جودة ادارات المؤسسات العامة والمنشءات العامة مثل الصناعات والأغذية. والحرف والقطاع النفطي والمستلزمات الزراعية وانتاجها وحمايتها وتوفير ما يلزم من اسمدة واجهزة وكذلك قطاع المواصلات ، وعدم الاحتكار او الاتجاه للقطاع الخاص الذي اهلك الميزانية بفتح للاعتمادات ومكاتب الاستيراد دون رقابة أمنية ، وكذلك وضع أسعار تتناسب مع متوسط الدخل آلافراد ، حتى يستطيع الشباب الزواج بطرف اسهل ،
    وبالتركيز على القطاع العام يمكن توفير موظفين ومنتجين محليين من طلبة وخريجين المعاهد والجامعات الذين ينتظرون على مقاعد الدراسة حتى يكتسبون الخبرة من هذه المنشءاات ويستطيعون إدارة العمل بالتوقيت الذي تضعه إدارة المصنع او المؤسسة ويتم التوزيع بطرق عادلة على البلديات ويصبح الاقتصاد الليبي مزدهرا وأفضل من السابق . زيد فكر فكلامي وراجعه كويس .

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