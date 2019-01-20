تعيين وزير سابق بنظام القذافي مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الرئاسي

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس السبت، تعيين القيادي في النظام السابق، محمد علي الحويج، مستشارا اقتصاديا لرئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج.

وأصدر المجلس الرئاسي قرارا آخر يقضي بتعيين محمد محمد صميدة منسقا للشؤون الاقتصادية لرئيس المجلس الرئاسي.

ودعا المجلس في نصوص قراريه الأخيرين، بالعمل بما ورد فيهما، منذ تاريخ صدورهما، وإلغاء كل حكم يخالفهما، مطالبا بتنفيذهما، من قبل الجهات المختصة.

وكان محمد الحويج قد شغر في عام 2009م منصب أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة، واستمر فيه حتى ثورة فبراير.

وسبق وأن كلف الحويج إبان حكم النظام السابق بعدة مناصب قيادية، منها تكليفه بمنصب أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية عام 2007م، وتكليفه بمنصب مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.

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