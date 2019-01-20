الرئاسي “يكسر صمته” بشأن أحداث طرابلس

كسر المجلس الرئاسي صمته المُطبق حول الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب طرابلس منذ الأربعاء الماضي بالإعلان عن اجتماع أمني طارئ.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان له، إن رئيس المجلس الرئاسي عقد اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً تناول خلاله تقارير حول الأوضاع الأمنية جنوب طرابلس.

وشارك في الاجتماع كل من وزير الداخلية المُفوض، فتحي باشاغا، و4 قادة عسكريين، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء حسين عبدالله.

واستعرض مسؤولو الأمن تقاريرهم حول الترتيبات الأمنية التي اتُخذت من جانبهم للتعامل مع الأحداث التي تشهدها المناطق الواقعة جنوب العاصمة.

كما بحث السراج مع وزير الداخلية والقادة العسكريين آليات تطوير الخطط التنسيقية بين الجانبين الأمني والعسكري بهدف تعزيز أمن العاصمة ومحطيها.

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