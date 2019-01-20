القوة الثامنة تُسلّم مقراتها وتنضم للجيش في الجنوب

أكد المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي أن الوضع في الجنوب في تحسن ملحوظ.

وأوضح الزوي أن عدداً من العسكريين النظاميين التحقوا بوحداتهم لضبط الأمن بالمنطقة، وأن القوة الثامنة قامت بتسليم مقراتها وانضمت للجيش.

وأشار المتحدث باسم القوات الخاصة إلى وصول آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي بصحبة اللواء محمد المنفور إلى قاعدة تمنهنت.

وأضاف الزوي، أن الكتيبة 15 صاعقة بسبها وباقي الوحدات المساندة، تقوم بتأمين القاعدة، لافتاً إلى أن العمل جار في سبيل إرجاع هيبة الدولة وفرض سيطرتها على كل الأراضي، داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود، ونبذ الفرقة والاختلاف، وتوحيد الصف والكلمة.

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