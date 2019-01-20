الزوي: الوضع بالجنوب في تحسن ملحوظ ونعمل على إرجاع هيبة الدولة فيه

ليبيا – قال المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة العقيد ميلود الزوي إن الوضع في الجنوب في تحسن ملحوظ، مشيراً إلى تسليم بعض المقرات من قبل القوة الثامنة وانضمامها للجيش والتحاق العسكريين النظاميين بوحداتهم ووصول آمر غرفة عمليات الكرامة اللواء عبدالسلام الحاسي واللواء محمد المنفور لقاعدة تمنهنت.

الزوي أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن الكتيبة 15 صاعقة بسبها وباقي الوحدات المساندة تقوم بتأمين القاعدة، مؤكداً أن العمل جار على قدم وساق في سبيل إرجاع هيبة الدولة وفرض سيطرتها على كل شبر منها.

ودعا المتحدث باسم القوات الخاصة الصاعقة إلى ضرورة تكاتف الجهود ونبذ الفرقة والاختلاف وتوحيد الصف والكلمة وان تكون الكلمة واحدة، مثمناً جميع الاهالي و القبائل فى الجنوب التى تساند الجيش وتقف معه فى حربه ضد الارهاب والمجرمين وتجار البشر والمهربين والمتسلطين على قوت المواطن اليوميه .

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