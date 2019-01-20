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أعيان طرابلس يضعون ثمانية شروط لإنهاء التوتر مع ترهونة “شاهد”

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تداولت وسائل اعلامية أن أعيان طرابلس حدود ثمانية شروط لإنهاء التوتر خلال اجتماعات التهدئة اليوم وطالبوا بنقلها إلى أعيان ترهونة.

وبحسب الوسائل الاعلامية فإن البنود الثمانية التي اشترطها أعيان طرابلس لإنهاء التوتر تبدأ في بندها الأول بالتأكيد على ضرورة “الرجوع إلى الحدود الإدارية ترهونة وعدم خروج أي آلية مسلحة من ترهونة في اتجاه طرابلس”.

وجاء في البند الثاني المطالبة بالكف عن الظهور إعلاميا في صفحات الجماعات المقاتلة و”التبرؤ من الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين”.

وشمل البند الثالث الدعوة إلى “إبداء حسن النية بمبادرة وقف إطلاق النار وإخلاء سبيل المحتجزين على الهوية”، فيما طالب الرابع بـ”الاعتذار لسكان طرابلس عن أحداث أغسطس الماضي”.

وتضمن الخامس تساؤلا عن: “الجهة الضامنة للطرف الآخر ـ ماذا لو حدث خرق لهذا الاتفاق من قبلهم”؟

كما تضمن البند السادس الدعوة لـ”تسليم المتورطين في جرائم جنائية إلى مكتب النائب العام”، و”السماح لرجوع المهجرين إلى مدينة ترهونة”.

وخلصت البنود إلى المطالبة بـ”طرد المجموعات التي يقودها المدعو عمر تنتوش والتبرؤ منها وأيضا الفارين من ورشفانة وطرابلس وجميع المناطق”.

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المشهد

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  • الصراحة الضغط الأكبر جاب على منطقة الجنوب الليبي فزان وما حولها ، الان الجيش الليبي يجب ان لإ بخلط في الأمور فالحدود الجنوبية والمناطق الجنوبية تحتاج لتغطية بالطائرات المروحية والعسكرية او بالأحرى نفل نصف الدفاعات الجوية بما في ذلك السلاح الجوي لقاعدة سبها في الجنوب لَيْس للقصف او الاعتداء , بل تحذيرا من ما تعده اسرائيل في دولة تشاد من تحضيرات للهجوم على ليبيا من الخلف مع القوات التشادية والتعاون المصري اللبناني الخبيث معهم / ومن الممكن ان تتطور الأمور لأسوء ما يمكن , فلهذا حماية المنشءاات النفطية وموارد المياه والمزارع والقبائل الجنوبية وتسليحهم جيدا وعدم ترك ثغرات من الممكن ان يستخدمها العدو الصهيوني اتجاه البلاد , كالتجنيد للمهاجرين لحاجتهم الدعم واستخدامهم كسلاح ضد الليبيين او إدخالهم التركيبة الاجتماعية لليبيين ، واعتقد ان استهداف المسلميين المقاتلين في الجنوب هو أكبر خطا من الجيش الليبي ، حيث ان الفرنسيين يدعمون مليشيات بسيارات رباعية وأسلحة مهمتها التنقيب والبحث في الاثار والمدن القديمة وإفزاع اَهلها وعدم تركهم بسلام والصيد الغير قانوني الأحياء البرية . اللهم أني أسالك ان اجد اذان صاغية لهذه الرسالة وخاصة من الذي يهمه الامر . والسلام عليكم ورحمة الله ….

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