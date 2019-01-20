أعيان طرابلس يضعون ثمانية شروط لإنهاء التوتر مع ترهونة “شاهد”

تداولت وسائل اعلامية أن أعيان طرابلس حدود ثمانية شروط لإنهاء التوتر خلال اجتماعات التهدئة اليوم وطالبوا بنقلها إلى أعيان ترهونة.

وبحسب الوسائل الاعلامية فإن البنود الثمانية التي اشترطها أعيان طرابلس لإنهاء التوتر تبدأ في بندها الأول بالتأكيد على ضرورة “الرجوع إلى الحدود الإدارية ترهونة وعدم خروج أي آلية مسلحة من ترهونة في اتجاه طرابلس”.

وجاء في البند الثاني المطالبة بالكف عن الظهور إعلاميا في صفحات الجماعات المقاتلة و”التبرؤ من الجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الإخوان المسلمين”.

وشمل البند الثالث الدعوة إلى “إبداء حسن النية بمبادرة وقف إطلاق النار وإخلاء سبيل المحتجزين على الهوية”، فيما طالب الرابع بـ”الاعتذار لسكان طرابلس عن أحداث أغسطس الماضي”.

وتضمن الخامس تساؤلا عن: “الجهة الضامنة للطرف الآخر ـ ماذا لو حدث خرق لهذا الاتفاق من قبلهم”؟

كما تضمن البند السادس الدعوة لـ”تسليم المتورطين في جرائم جنائية إلى مكتب النائب العام”، و”السماح لرجوع المهجرين إلى مدينة ترهونة”.

وخلصت البنود إلى المطالبة بـ”طرد المجموعات التي يقودها المدعو عمر تنتوش والتبرؤ منها وأيضا الفارين من ورشفانة وطرابلس وجميع المناطق”.

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