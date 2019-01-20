البعثة: مقتل المصور بن خليفة فاجعة أليمة

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة مقتل عدد من المدنيين في اشتباكات جنوب طرابلس، بينهم المصور الصحفي محمد بن خليفة.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، الأحد، إن وفاة المصور بن خليفة “شكلت فاجعة أليمة لليبيين والجسم الإعلامي في ليبيا ونموذجا عن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون الذين كثيراً ما يدفعون أرواحهم ثمنا للحقيقة”.

وأضافت البعثة أن حماية المدنيين والإعلام أمر أساسي وأن الاعتداء المباشر أو غير المباشر على المدنيين قد يشكل جريمة حرب.

وأكدت البعثة الأممية التزامها بالدفع نحو محاسبة الجناة بالكامل.

وقضى المصور بن خليفة إثر تعرضه لإصابة خلال تغطيته الاشتباكات الدائرة في جنوب طرابلس.

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