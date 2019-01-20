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البعثة: مقتل المصور بن خليفة فاجعة أليمة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة مقتل عدد من المدنيين في اشتباكات جنوب طرابلس، بينهم المصور الصحفي محمد بن خليفة.

وقالت البعثة بحسابها في “تويتر”، الأحد، إن وفاة المصور بن خليفة “شكلت فاجعة أليمة لليبيين والجسم الإعلامي في ليبيا ونموذجا عن الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الصحفيون الذين كثيراً ما يدفعون أرواحهم ثمنا للحقيقة”.

وأضافت البعثة أن حماية المدنيين والإعلام أمر أساسي وأن الاعتداء المباشر أو غير المباشر على المدنيين قد يشكل جريمة حرب.

وأكدت البعثة الأممية التزامها بالدفع نحو محاسبة الجناة بالكامل.

وقضى المصور بن خليفة إثر تعرضه لإصابة خلال تغطيته الاشتباكات الدائرة في جنوب طرابلس.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • بالله شن تقول في هالفوضى. لا احد يستطيع تطبيق هذه القيم والحريات والقانون في هذه الظروف. اللي تجي فيه ربي ايصبره وخلاص. وبصراحة مجازفة لانها جيوش منظمة ودارسة القانون وتخطي و تقع في المحضور بما في ذلك الغرب والشرق. كيف بالله مليشيات وعصابات تبيهم ايكونوا. الصبر لين تفرج علي ليبيا كلها.

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