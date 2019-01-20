العدالة والبناء يؤكد الاستمرار على النهج التوافقي

أكد مكتب رئاسة الهيئة العليا بحزب العدالة

والبناء الأحد، أن الحزب مستمر في نهجه التوافقي الداعم لإيقاف الاقتتال

والمصالحة، ولم الشمل وبناء الدولة المدنية، والمحافظة على المسار الديمقراطي.

وفند مكتب رئاسة الهيئة العليا في بيان له، ما

نشرته صفحة “المركز الإعلامي البيضاء” على موقع التواصل الاجتماعي

فيسبوك، حول مجريات اجتماع الهيئة المنعقد السبت الماضي، مؤكدا أن ما نشر محض

افتراء وكذب، ولا أساس له من الصحة، وأنه يهدف لقلب الحقائق، وإشعال نار بين أعضاء

الحزب.

وأوضحت الهيئة العليا بأنها اجتمعت استثنائيا،

وقررت عقد المؤتمر العام الثاني بعد إجراء الانتخابات العامة في الدولة، بأغلبية

زادت على 80 % من إجمالي الحضور؛ مراعاة للأوضاع السياسية التي تشهدها البلاد.

وكان رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان قد طالب

نوفمبر الماضي الهيئة العليا للحزب بالاجتماع، وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية

له.

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