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غدًا.. «سيالة» يجتمع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل لبحث تطورات الأزمة

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الوزير محمد الطاهر سيالة، يوم غد الإثنين، في بروكسل مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي؛ لبحث تطورات الأزمة في ليبيا من جهة، وسبل إنعاش التعاون الثنائي من جهة أخرى، إذ يشارك «سيالة» في اجتماعات وزارية أوروبية – أفريقية في العاصمة البلجيكية.

وأفاد مصدر أوروبي، بأنَّ المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة، سيجتمع مع مسؤول سياسة الجوار الأوروبية في المفوضية الأوروبية النمساوي يوهانس هان.

وأشار المصدر، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في نفس اليوم قد يتطرقون، بطلب دولة عضو، إلى آخر تطورات الوضع في جنوب مدينة طرابلس، التي تثير قلقًا بالغًا للدبلوماسية الأوروبية.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • والله تو الواحد شن بيقول ……. !!!
    لا اله الا الله محمدا رسول الله
    عندك علم بان هؤلاء الي بتجتمع معاهم الأوروبيين اصحاب الشركات ، ان ما ليهمش علاقة بالإسلام وان ابران وبعض العراقيين في الخارج هي ألي تحرك فيهم ضد الحكومة الليبية …،!!!!
    وان هذه خطة مننهجة لتشييع الشمال الأفريقي او تهويده او ارجاعه لحقبة المماليك بعد موت الصحابة حيث كثرة الفتن وأصبح الاسلام حين ذاك الوقت عبارة عن جواري وخدم إسراف وتبذير للاموال والقتل الغامض والأجرة والقوادة ، وانتشرت الأمراض والاوبىءة والجهل والتخلف وغرقت مجالس الدول الفاطمية والأندلسية في الملذات و الشهوات وأصبح الشعب فقير ولا يدري احد بشءون الحكم حينذاك ..،!!! هذا ما حصل في الماضي
    والمشكلة الان في وفتنا الحاضر في حكومات بعض الدول العربية الخاينة موافقين على هذا الموضوع
    المزري ،،، وهذا خطا فادح ،،،،
    الان الخارجية الليبية وخاصة في طرابلس يجب ان لاتقدم على اي نما او اجتماع الا بمشورة عمداء البلديات بالإجماع ،،، واتخاذ خطوات كهذه هي رمي البلاد والعباد للتهلكة ،،، مهما كانت المغريات المادية او غيرها ،،، فالسلامة الوطنية للمؤسسات والمواطنين الليبيين وحرس الحدود هي من الاولويات ولا يجب التنازل عنها .،، والمشورة الصحيحة هي قبل اتخاذ اي اجراء قد يؤدي الي مشاكل مستقبلية ،،، وأتمنى لك بالشفاء العاجل ولكل اخواننا في البلاد.

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