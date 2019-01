المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية لحكومة الوفاق الوطني، بأنَّ الوزير محمد الطاهر سيالة، يوم غد الإثنين، في بروكسل مع عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي؛ لبحث تطورات الأزمة في ليبيا من جهة، وسبل إنعاش التعاون الثنائي من جهة أخرى، إذ يشارك «سيالة» في اجتماعات وزارية أوروبية – أفريقية في العاصمة البلجيكية.

وأفاد مصدر أوروبي، بأنَّ المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي محمد سيالة، سيجتمع مع مسؤول سياسة الجوار الأوروبية في المفوضية الأوروبية النمساوي يوهانس هان.

وأشار المصدر، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في نفس اليوم قد يتطرقون، بطلب دولة عضو، إلى آخر تطورات الوضع في جنوب مدينة طرابلس، التي تثير قلقًا بالغًا للدبلوماسية الأوروبية.

The post غدًا.. «سيالة» يجتمع مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل لبحث تطورات الأزمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية