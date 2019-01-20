الآداب العامّة تؤكّد القبض على المدعو ” شادي الفلسطيني” المتّهم بقضايا ابتزاز بنات العرب الطبيّة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت الإدارة العامة للآداب العامة، بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقّتة عن فتح تحقيقٍ كاملٍ بخصوص قضية ابتزاز فتيات جامعة العرب الطبية، بناءً على بلاغ ورد من إحدى الضحايا.

وأوضحت الإدارة العامة للآداب – في بيان لها – أنّ الضحية لجأت للإدارة، بعد مطالبتها بإحضار صديقاتها و ابتزازها، بفيديو تم تسجيله في غرفة معدة لهذا الشيء دون علمها .

وأشارت الإدارة ،أنه بعد جمع المعلومات والاستدلال وأخذ إذن النيابة العامة، داهمت القوة المشتبه به في شقته – التي كان يستخدمها كوكر للدعارة – بمنطقة سيدي حسين،صحبة بعض المبرزات المتروكة كالهاتف المحمول و جهاز الكمبيوتر الشخصي .

وكشفت الإدارة أن الجاني – وهو شخص فلسطيني الجنسية ويدعي شادي – اعترف في محضر التحقيق بابتزاز عدد من الفتيات، بعد تصويرهن بأوضاع مخلّة بالشرف، في شقته التي كانت مسخرة لهذه الأعمال الدنيئة .

ونفت الإدارة كل ما نشر حول تسريب ونشر بعض من هذه المقاطع من قبل الجاني، لافتًا إلى أن هذه الأخبار مغلوطة و لا أساس لها من الصحة، والقضية الآن أمام النيابة العامة .

يشار إلى أنّ (وكالة أخبار ليبيا 24) نشرت تفاصيل القضية بالكامل تحت عنوان

” .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24