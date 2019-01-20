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التعليم: “فرصة أخيرة” لتقييم المعلمين

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الأحد، عن انطلاق المرحلة الثانية لتقييم وتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه المرحلة تعتبر “فرصة أخيرة” لجميع المعلمين والمعلمات المسكنين على جداول دراسية داخل المؤسسات التعليمية، والمؤهلين تربوياً من المحالين علي الاحتياط العام.

وأضافت أن هذه الفرصة تشمل أيضا الباحثين عن عمل من ذوي حملة المؤهلات الجامعية لكليات الآداب والتربية والعلوم – حصرا-، وطالبتهم بتسجيل أسمائهم في المنظومة الخاصة ببرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين على الرابط ، والاستعداد لتقييم أدائهم المعرفي بداية الفصل الدراسي الثاني الموافق 24/2/2019.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • موضوع زي هذا المفروض ما ينزلش في الأخبار والإعلام . الموضوع هذا يتم بإرسال رسالة نصية لكل المعلمين لحضور اجتماع التقييم ويتم هذا في الشأن الداخلي للبلاد ، لم ارى اي دولة تنشر خبر عن المتعدين او المعلمين بهذه الطريقة التي تنزل من قيمة المعلم ، اعتقد السبب هو كبر في انفسكم لن تبلغوه ، فيجب اختبار المواضيع بدقة قبل تنزيلها على الأخبار ، وشكرا

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