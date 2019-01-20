التعليم: “فرصة أخيرة” لتقييم المعلمين

أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق، الأحد، عن انطلاق المرحلة الثانية لتقييم وتحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين.

وقالت الوزارة بصفحتها في “فيسبوك”، إن هذه المرحلة تعتبر “فرصة أخيرة” لجميع المعلمين والمعلمات المسكنين على جداول دراسية داخل المؤسسات التعليمية، والمؤهلين تربوياً من المحالين علي الاحتياط العام.

وأضافت أن هذه الفرصة تشمل أيضا الباحثين عن عمل من ذوي حملة المؤهلات الجامعية لكليات الآداب والتربية والعلوم – حصرا-، وطالبتهم بتسجيل أسمائهم في المنظومة الخاصة ببرنامج تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلمين على الرابط ، والاستعداد لتقييم أدائهم المعرفي بداية الفصل الدراسي الثاني الموافق 24/2/2019.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية