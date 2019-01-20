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كتلة نيابية تتهم السراج بالإستفراد بالسلطة وخرق الإتفاق السياسي بمساعدة سلامة

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدرت كتلة  ” نواب برقة ” التي تضم حوالي 35 نائباً بياناً بوقت متأخر من مساء الأحد أشارت فيه لما ورد فى كتاب نواب رئيس المجلس الرئاسي والذي قالت بأنه كان يحمل في طياته حقائق لطالما تم التنبيه لها سابقاً، وخاصة فيما يتعلق منها بمفهوم التوافق والمشاركة في إدارة شؤون البلاد سياسياً وجغرافياً.
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وأكدت الكتلة متابعتها بحرص وإهتمام شديدين ردود الأفعال والتصرفات من طرف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والمبعوث الأممي غسان سلامة، متهمة السراج بالإستمرار في سياساته وتصرفاته الاستئثارية وذلك وفقاً للبيان الذي تلقت المرصد نسخة منه .

كما ندد البيان بتجاهل المبعوث سلامة لهذا الكتاب الصادر من أعضاء الرئاسي الثلاثة ، أحمد معيتيق ، فتحي المجبري ، عبدالسلام كجمان ،  وماورد به من إشارة لخروقات وما حذر منه مضمونه من مخاطر تهدد البلاد وأمنها ووحدتها.

وأضاف البيان : ”  نحذر فائز السراج، بإسمه وصفته، من مغبة عدم احترام الاتفاق السياسي ونحمله المسؤولية كاملة من تبعات تشرذم البلاد وإحباط محاولات رأب الصدع، وتعميق هوة الانقسام السياسي وتحويله لإنشطارات أكبر وأعمق ” .

وبذات اللهجة والخطاب ، توجه النواب بالتحذير لسلامة مذكرينه بمهمته الأممية وبأن صمته وتجاهله للخروقات الحالية للاتفاق السياسي سيجعل مما وصفه البيان بـ ” مؤتمره الجامع ”  حبراً على ورق .

وشدد النواب فى بيانهم على أن هذا الأمر ليس من شأنه فقط تثبيط عزائم الليبيين للانخراط بالمؤتمر الجامع ، بل إنه سيقضي حتماً على موجبات و ضرورات إحترامه والالتزام بنتائجه والعمل وفق مخرجاته .

وختم البيان بدعوة مجلسي النواب والدولة رئاسة وأعضاء والمصرف المركزي وهيئة الرقابة الادارية و ديوان المحاسبة لتبيان مواقفهم من هذا المنعطف الذي وصفوه بالخطير ممثلاً فى الإنفراد للسراج بمقاليد السلطة والمال ، مؤكدين بأنهم وفي هذه المرحلة لا زالوا يضعون ليبيا نصب أعينهم وفوق هواجسهم ومخاوفهم متطلعين لإعادة توحيدها سياسة وقراراً كما وحدتها الجغرافيا وذلك على حد تعبيرهم.

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

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    kkk
    لا ثني لا عقيل
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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